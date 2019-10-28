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Muğla'da dere yatağına düşen öğrenci servisinin kadın sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 16:50 | Son Güncelleme

Muğla'da dere yatağına düşen öğrenci servisinin kadın sürücüsü öldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dere yatağına düşen öğrenci servisinin kadın sürücüsü hayatını kaybetti.

Gülser Sezer'in (47) kullandığı 48 S 1750 plakalı öğrenci servisi, Marmaris - Datça kara yolunun 4. kilometresindeki Seyirtepe mevkisinde yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine trafik, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beton zemine düşen minibüste sıkışan Sezer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadının cenazesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç vinç yardımıyla çıkarıldı.

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