"Erteleme, yola çık, çünkü yol açık diyorum. Hep aynı pozu verdiğin fotoğraftan çık diyorum. Muğla bugün turizm olarak iyi bir fotoğraf. Fakat bu fotoğrafın dışında da güzel, başarılı fotoğraflar çekmek lazım. Ekonomi alanında ülke olarak verdiğimiz mücadele ortada. Bizlerin, 'Bu vakitten sonra ne olacak ki' bahanesinden çıkması lazım."

"Kendi filminde yan karakter olmaktan çık" diyen Kızıldağ, şunları kaydetti:

Bugüne kadar 2 milyondan fazla insana "Mazeret yok" sloganını tekrar ettiren Dr. Kızıldağ, seminerde yaptığı konuşmada, her insanın ödüllü bir filmi içinde barındırdığını, fakat kendi filminin içinde "yan karakter" rolünü üstlendiğini söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, Muğla Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Muğla Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ile MSKÜ Gençlik Araştırmaları Topluluğu tarafından, "Eski Türkiye'den çık, yeni Türkiye'nin yolu açık" konulu seminer düzenlendi.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi, iletişim uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, "Elimizden tutan olmadı" bahanesinin arkasına sığınılarak üretmekten, gelişmekten vazgeçildiğini belirterek, "(Elimden tutan olmadı) mazeretinden çık diyorum. Üretmediğimiz, gelişmediğimiz ve kendimize güvenmediğimiz her an aleyhimize işliyor." dedi.

Yaklaşık 10 yıldır 6 akademisyenle aralarında Türkiye'nin de olduğu 57 Müslüman ülkeyi milli gelir, teknoloji, eğitim, sağlık, spor, marka, katma değer gibi kategorilerde incelediklerini belirten Şaban Kızıldağ, dünyanın 3'te 1 nüfusunu oluşturan 57 ülkenin, 80 milyon nüfuslu Almanya'nın ürettiği katma değerin yarısını üretmediklerini tespit ettiklerini dile getirdi.

- "(Elimden tutan olmadı) mazeretinden çık"

Türkiye'nin azimli yolculuğunda mazerete yer olmadığına değinen Kızıldağ, "Bu ülkede en çok 'elimizden tutan olmadı' bahanesinin arkasına sığınılarak üretmekten, gelişmekten vazgeçildi. 'Elimden tutan olmadı mazeretinden çık' diyorum. Üretmediğimiz, gelişmediğimiz ve kendimize güvenmediğimiz her an aleyhimize işliyor. Bakıldığında 'çık' kelimesi olumsuz gibi dursa da doğru kullanıldığında hayat kurtarır. Muğla'ya sesleniyorum; 'Muğla yola çık, çünkü yol açık' diyorum" diye konuştu.

Dünyanın hiçbir yerinde vatanı uğruna tankların altına yatacak kadar cesaretli insanların olmadığına dikkati çeken Dr. Kızıldağ, şöyle devam etti: