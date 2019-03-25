Muğla'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuyumcudan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Kemeraltı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcudan gümüş zincir ve kolye ucunu çalarak çantasına koyan Zeynep G. (57), iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra zincir ve kolye ucunun çalındığını fark eden kuyumcu durumu polise bildirdi.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi şehir merkezindeki bir kafeteryada gözaltına aldı.

Çaldığı ziynet eşyalarını başka bir kuyumcuya sattığı tespit edilen Zeynep G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

