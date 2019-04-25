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Muğla'da kar maskeli akü hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

Menteşe ilçesinde 5 araçtan 9 akü çalan ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan kar maskeli zanlı tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, araçlardan akü çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Menteşe'de 5 aracın akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği şüpheli C.K'nin, hırsızlıkları kar maskesiyle annesine ait araç ve çalıntı motosikletle gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler, şüpheliyi Menteşe ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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akü hırsızlığı kar maksesi Muğla

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