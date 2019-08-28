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Muğla'da kıyı ve koylar denizden denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 21:39 | Son Güncelleme

Marmaris ve Datça'da imar barışı, kıyı kanunu, sit ve ÖÇK kurallarına aykırı izinsiz uygulamalar denizden denetlendi

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimler denizden yapıldı, kıyı şeridinde imara aykırı olduğu tespit edilen inşaat ve iskeleler incelendi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil ile bağlı ekipler, iki ilçede Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tekneyle kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmaya ilişkin denetim yaptı.

Marmaris'in Adaköy, Turunç, Söğüt, Bozburun mahallelerinin yanı sıra Kumlubük, Serçe Limanı, Bozukkale, Cennet Adası mevkileri, Datça'nın merkez ve Aktur kıyı şeridinde imara aykırı olduğu tespit edilen inşaatlar denizden incelendi. Kıyılardaki iskeleler de incelenerek tespit yapıldı.

- 100 kişilik teknik ekip denetimde

Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla ili genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ziyaretleri çerçevesinde imar barışı, kıyı kanunu, sit ve Özel Çevre Koruma (ÖÇK) kurallarına aykırı izinsiz uygulamaların yerinde denetiminin yapıldığını söyledi.

Kahraman, 100 kişilik ekiple denetim yaptığını aktararak, "Teknik ekiplerimiz Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye kıyılarında denetimler yapmaktadırlar. Tespit edilen aykırılıklar için ilgili belediyelere bildirim yapılmakta ve imar kanunu uyarınca yasal sürelerin sonunda aykırılıkları giderici işlem yapılmaktadır. Kanuna aykırı yapı kayıt belgeler iptal edilmekte ve mühürlemeler gerçekleşmektedir." dedi.

Kahraman, karadan ve havadan denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.

Denetimler sırasında fotoğraf ve video ile tespitler kayıt altına alınırken uydudan çekilmiş fotoğraflarla da kıyıların eski ile yeni hali de incelendi.

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Datça deniz Kıyı Marmaris Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü

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