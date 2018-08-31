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Muğla'da kruvaziyer turizmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 16:27 | Son Güncelleme

Orient Queen isimli kruvaziyer, 148 yolcu ile Marmaris'e geldi

Orient Queen isimli kruvaziyer, çıktığı Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine demirleyen gemide, çoğu Lübnanlı 148 yolcu ile 130 mürettebat bulunuyor.

Şehir merkezini gezen turistler, yat limanındaki restoranlarda yemek yedi, kapalı çarşıda alışveriş yaptı.

Bodrum'dan gelen kruvaziyerin gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edeceği belirtildi.

Kruvaziyerin her hafta düzenlediği Akdeniz turu kapsamında Beyrut'a dönmeden önce her cuma son liman ziyaret yerinin Marmaris olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beyrut Kruvaziyer Marmaris Muğla orient queen

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