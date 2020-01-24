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Muğla'da nesli tehlike altındaki "Karakulaklar" fotokapanla görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 11:54 | Son Güncelleme

MSKÜ Fethiye Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin: - "Karakulak özellikle bölgemize doğanın sigortası konumunda bir hayvan. Yırtıcı bir tür olduğu için yaban domuzu gibi bölgede popülasyonu aşırı artmış hayvanlar üzerinde bir kontrol mekanizması görevi üstleniyor" - "Karakulak Anadolu'da dar bir alana hapsolmuş durumda. İzole olmuş bir popülasyon mevcut. Karakulak, gece aktif bir tür. Gündüzleri çok zor görünür. İnsanlardan ürker ve kesinlikle saldırmaz"

ALİ RIZA AKKIR - Muğla'da, nesli tehdit altında olan kedigiller familyasından karakulak (caracal caracal) genç bireyleriyle ağızlarında avlarıyla fotokapanlarla görüntülendi.

Karakulaklar üzerine doktora çalışması yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile üniversite arasındaki araştırma protokolü çerçevesinde karakulakları incelemek için alınan 90 fotokapanla çalışmalarına başladı.

İlemin tarafından Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris'te farklı noktalara yerleştirilen fotokapanlara ağızlarında avları bulunan ve genç karakulak bireyleri yansıdı.

İlemin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Anadolu parsı, vaşak, karakulak, saz ve yaban kedisi türlerinin bulunduğunu söyledi.

Karakulağın Anadolu'daki yabani kediler içerisinde en dar yayılışlı tür olduğunu dile getiren İlemin, "Özellikle Güneybatı Anadolu'da yaşayan bir yabani kedi türü. Yaptığımız çalışmalarda ülkemizde yaklaşık 2 bin birey oluğunu düşünüyoruz. Ülkemizde karakulağın ihtiyaçlarını karşıladığı ve en yoğun bulunduğu nokta Muğla'nın Köyceğiz, Marmaris ve Fethiye ilçeleri. Bu bölgede 100 kilometre karede yaklaşık 20 karakulak yaşıyor." diye konuştu.

Akdeniz'de yaban domuzu sayısının normalinden 5 katı fazla olduğunu dile getiren İlemin, şu bilgileri verdi:

"Karakulak bölgemize doğanın sigortası konumunda bir hayvan. Yırtıcı bir tür olduğu için yaban domuzu gibi bölgede popülasyonu aşırı artmış hayvanlar üzerinde bir kontrol mekanizması görevi üstleniyor. Karakulaklar özellikle yaban domuzunun yavruları üzerinden besleniyor. Bu da karakulağın eko sistemden çekilmesiyle alakalı. Bölgedeki kurt ve boz ayının da azalması bu durumu tetikliyor." diye konuştu.

İlemin, fotokapanlara yansıyan görüntülerde karakulakların olumsuzluklara rağmen ürediklerini görmenin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

- "Bölgede sağlıklı üreyebilen bir popülasyonu var"

Yılın 4 mevsimi takip ettikleri karakulakları, arazide buldukları dışkı ve kıllarından da analiz ettiklerini anlatan İlemin, şöyle konuştu:

"Ölen bireylerinden alınan dokularla da genetik araştırmalar yapıyoruz. Bölgede sağlıklı üreyebilen bir popülasyonu var. Beslenme emarelerini de gördük. Özellikle kınalı keklik, yaban tavşanı ve yaban domuzu yavruları üzerinden besleniyor. Karakulak Anadolu'da dar bir alana hapsolmuş durumda. İzole olmuş bir popülasyon mevcut. Karakulak, gece aktif bir tür. Gündüzleri çok zor görünür. İnsanlardan ürker ve kesinlikle saldırmaz."

İlemin, oğlak ve kuzularına zarar verebileceği düşüncesiyle sürü sahiplerinin karakulaklara müdahale edebildiklerine dikkati çekerek, "Bu hayvanlar sürülere zarar vermez. Dolayısıyla nesli tükenme tehlikesindeki karakulaklara zarar vermemeliyiz." uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye fotokapan karakulak Köyceğiz Marmaris Muğla Yasin İlemin

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