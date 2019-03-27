Muğla'da seçmen sayısı arttı

Muğla'da, 726 bin 123 seçmen 2 bin 386 sandıkta, il ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarları seçecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Muğlalılar, 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 84 bin 990 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Muğla'da 726 bin 123 seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, kentin seçmen sayısı 84 bin 990 arttı.

Muğla'da kurulacak sandık sayısında da aynı seçime göre artış gerçekleşti. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 320 sandık kurulurken, bu seçimlerde seçmenler 2 bin 386 sandıkta oy kullanacak.

- En fazla seçmen Bodrum'da

Muğla'da en fazla seçmen ve sandığın yer aldığı ilçe ise Bodrum oldu. 129 bin 104 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede 395 sandık kurulacak.

Bodrum'dan sonra ikinci sırada 350 sandık ve 114 bin 395 seçmen sayısı ile Fethiye, üçüncü sırada 374 sandık ve 107 bin 842 seçmen sayısı ile Milas geldi.

31 sandık ve 8 bin 432 seçmenin bulunduğu Kavaklıdere de en az sandık ve seçmen sayısına sahip ilçe oldu.

Kentte ilçelere göre sandık ve seçmen sayıları şöyle:

İLÇE SANDIK SAYISI SEÇMEN SAYISI BODRUM 395 129.104 DALAMAN 98 29.527 DATÇA 57 17.656 FETHİYE 350 114.395 KAVAKLIDERE 31 8.432 KÖYCEĞİZ 98 27.991 MARMARİS 212 68.515 MENTEŞE 274 81.917 MİLAS 374 107.842 ORTACA 119 36.827 SEYDİKEMER 175 47.652 ULA 74 20.515 YATAĞAN 129 35.749

