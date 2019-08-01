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Muğla'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 15:33 | Son Güncelleme

Muğla'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde turistleri taşıyan tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Sedat Öztürk yönetimindeki 31 YG 992 plakalı tur otobüsü, Madenler Kavşağı'nda Güney Yılmaz'ın kullandığı RSCN 99 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Güney ile eşi Merve Yılmaz, otobüste bulunan Adriana Dina Wilhemmina, Geodge Fernaldo, Justin Tilburg, Celine Tilburg, Monique Gerardine, Abdelouahıd Bakalı, Esmeralda Zouina, Rifat Arıkan ve Ayla Ege yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yatağan Devlet Hastanesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
11 yaralı Muğla trafik kazası Yatağan

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