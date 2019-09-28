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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 00:52 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan baba tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı.

Dalaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliğine bağlı Narko Timler, Köyceğiz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Beyobası Mahallesi'ndeki bir evde, satışa hazır halde 200 gram esrar ile mısır tarlasına gizlenmiş 60 kök kenevir ele geçirildi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, 4 ayrı suçtan arandan S.Ç. ile oğlu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, oğlu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların mısır tarlasında belli olmaması için bodur yetişen ithal kenevir tohumu kullandığı belirtildi.

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gözaltı Köyceğiz Muğla Narko Timler

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