Muğla'daki polis-şüpheli kovalamacası

Muğla'nın Menteşe ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kendisini durdurmak için aracın kaputuna tutunan bir polisin yaralanmasına sebep olan zanlı tutuklandı.

Şüpheli Ü.K. (45), emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, "görevli polis memuruna mukavemet" suçundan tutuklanarak, Düğerek E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

- Olay

Koca Mustafendi Caddesi'nde bir kişinin alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilmiş, polisin havaya açtığı uyarı ateşine rağmen "dur" ihtarına uymayan sürücü Ü.K, 48 DT 306 plakalı kamyonetiyle uzaklaşmaya çalışmıştı. Bu sırada kaputuna tutunarak aracı durdurmaya çalışan polis memuru M.E, düşerek yaralanmıştı.

