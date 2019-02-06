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Muğla'daki şiddetli fırtına

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 15:47 | Son Güncelleme

Kentte dün gece etkili olan kuvvetli fırtına Seydikemer ilçesindeki seralarda hasara yol açtı - Saatteki hızı 96 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Datça ilçesinde de çatılar uçtu, ağaçlar yerinden söküldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bazı seralarda hasar meydana geldi, Datça'da çatılar uçtu.

Karadere ve Kumluova mahallelerinde gece başlayan ve saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle seralar zarar gördü. Demirler Mahallesi'nde bulunan muz serasının bir kısmı da fırtınada yıkıldı.

Kumluova Mahalle Muhtarı Hilmi Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece başlayan kuvvetli fırtına nedeniyle mahallede yaklaşık 100 dönüm serada zarar oluştuğunu söyledi.

Seraların önünde bulunan orman nedeniyle rüzgarın etkisinin kısmen azaldığını belirten Deniz, "Önümüzde orman olmasaydı Kumlucu’da yaşanan felaket başımıza gelebilirdi. Rüzgar bazı seraların naylon örtüsünü attı. Bazılarını da tamamen yıktı." dedi.

Deniz, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin mahallede hasar tespit çalışmasına başladığını kaydetti.

- "Bir yıllık emeğimiz yok oldu"

Rüzgar nedeniyle serası yıkılan Gülcan Hayıtlı, 2,5 dönüm serasının tamamen hasar gördüğünü ifade etti.

Seradaki ürünleri henüz iki kez topladıklarını aktaran Hayıtlı, "Bir yıllık emeğimiz yok oldu. Başka bir işle uğraşmıyoruz. Sera olmasa yaşayamayız. Domatese verdiğimiz değeri çocuğumuza bile vermiyoruz. Bizim geleceğimiz sera. Dün gece yaşadığımız felaket bir yıllık emeğimiz götürdü. Büyük zararımız var." diye konuştu.

Muğla'nın Datça ilçesinde saatteki hızı yaklaşık 96 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle hasar oluştu. Sahil kesimlerinde beton zemini yerinden söken fırtına, bazı ağaçları ise köklerinden kopardı. Kargı Koyu'ndaki bir işletmenin çatısı fırtınaya dayanamayarak çöktü.

Şehir merkezine elektrik dağıtımı yapan merkez trafoda fırtına sebebiyle arıza meydana geldi, ilçeye bir süre elektrik verilemedi.

İlçede tekne sahipleri, fırtına nedeniyle deniz ve karadaki teknelerin zarar görmemesi için nöbet tuttu.

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