Muhabir Zeynep Karamustafa, CNN Türk'ten ayrıldı

Kanal 24’ü Habertürk televizyonu izledi. 2009 yılı ortasında ise Başkent Ankara’dan ayrıldı ve kariyerine İstanbul’da devam etme kararı aldı.

2007 yılı Şubat ayında ise Kanal 24’te bugünkü uzmanlık alanı olan “Başbakanlık Muhabirliği”ne başladı. Birçok siyasiyi hem yurt içinde hem yurt dışında takip etti.

“Ve bitti… meslekte neredeyse 20 yıl oldu..bunun 10 yılı da çok sevdiğim cnntürk’te geçti… ama durmak zamanı geldi çattı.. artık yeni ufuklara yelken açma,, yeni mecralarda kariyere devam etmek zamanı… noktalı virgül ya da nokta… kalın sağlıcakla…”

Karamustafa, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

CNN Türk 'te Cumhurbaşkanlığı ve zamanında Başbakanlık muhabir liği yapan deneyimli muhabir Zeynep Karamustafa, 10 yıldır görev yaptığı kanalla yollarının ayrıldığını açıkladı.

2010 yılı Eylül ayından bu yana CNN TÜRK televizyonunda Cumhurbaşkanı ve Başbakanlık muhabiri olarak görev yaptı.

Engellilere göre yeniden inşaa edilen Alanya ile ilgili yaptığı dosya ile Gazeteciler Cemiyeti’nden “En İyi Haber Ödülü”ne sahip. Bunun yanı sıra, her geçen gün daha da kirlenen Trakya’nın bir zamanlar cansuyu olan Ergene Nehri ile ilgili hazırladığı dosya ile de “Yılın Doğa Savaşçısı” ödülünü aldı.

İleri seviyede İngilizce ve İtalyanca biliyor.



