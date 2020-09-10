Muhabir Zeynep Karamustafa, CNN Türk'ten ayrıldı

CNN Türk'te Cumhurbaşkanlığı ve zamanında Başbakanlık muhabirliği yapan deneyimli muhabir Zeynep Karamustafa, 10 yıldır görev yaptığı kanalla yollarının ayrıldığını açıkladı.
Karamustafa, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Ve bitti… meslekte neredeyse 20 yıl oldu..bunun 10 yılı da çok sevdiğim cnntürk’te geçti… ama durmak zamanı geldi çattı.. artık yeni ufuklara yelken açma,, yeni mecralarda kariyere devam etmek zamanı… noktalı virgül ya da nokta… kalın sağlıcakla…”
1983 yılında Ankara’da doğdu. Özel Arı Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2000 yılında Gazi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü kazandı. muhabirliğe ilk adımını üniversite 2. sınıfta attı. Atv’de geçirdiği 1,5 yıllık stajın ardından profesyonel olarak çalışmaya Kanal D’de başladı.
2007 yılı Şubat ayında ise Kanal 24’te bugünkü uzmanlık alanı olan “Başbakanlık Muhabirliği”ne başladı. Birçok siyasiyi hem yurt içinde hem yurt dışında takip etti.
Kanal 24’ü Habertürk televizyonu izledi. 2009 yılı ortasında ise Başkent Ankara’dan ayrıldı ve kariyerine İstanbul’da devam etme kararı aldı.
2010 yılı Eylül ayından bu yana CNN TÜRK televizyonunda Cumhurbaşkanı ve Başbakanlık muhabiri olarak görev yaptı.
Engellilere göre yeniden inşaa edilen Alanya ile ilgili yaptığı dosya ile Gazeteciler Cemiyeti’nden “En İyi Haber Ödülü”ne sahip. Bunun yanı sıra, her geçen gün daha da kirlenen Trakya’nın bir zamanlar cansuyu olan Ergene Nehri ile ilgili hazırladığı dosya ile de “Yılın Doğa Savaşçısı” ödülünü aldı.
İleri seviyede İngilizce ve İtalyanca biliyor.