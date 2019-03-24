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Muhafazakar Yükseliş Partisi, Kastamonu İl Kongresini gerçekleştirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 16:31 | Son Güncelleme

Muhafazakar Yükseliş Partisi Kastamonu İl Başkanlığı, yoğun katılımlar kapsamında ilk kongresini gerçekleştirdi.24 Ocak 2013 tarihinde kurulan, Genel Başkanlığını Ahmet Reyiz Yılmaz’ın yaptığı Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Türkiye genelindeki kongrelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Muhafazakar Yükseliş Partisi Kastamonu İl Başkanlığı, yoğun katılımlar kapsamında ilk kongresini gerçekleştirdi.
24 Ocak 2013 tarihinde kurulan, Genel Başkanlığını Ahmet Reyiz Yılmaz’ın yaptığı Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Türkiye genelindeki kongrelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda MYP Kastamonu İl Başkanlığı 1. kongresini gerçekleştirdi.
Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi’nde düzenlenen kongreye Genel Sekreter Muhammed Recep Altun, Genel Başkan Yardımcısı Hanifi Karagöz ve parti il başkanları ile partililer katıldı.
Kongrede konuşan Genel Sekreter Muhammed Recep Altun, “Şu anda yeni kurulan bir partiyiz. İnşallah önümüzdeki seçimlere gireceğiz. Ahmet Reyiz Yılmaz Beyefendi, yüz bin imzayı toplayıp Cumhurbaşkanı adayı olacak. Ve de Türk siyasi tarihinde büyük seçimde Türkiye’de damga vuracağız inşallah. Bunun sonucu, neticesi bugün ortaya çıkmıştır. Şu anda iktidar partisi değiliz. Yeni bir parti olduğumuz halde iki kardeşimiz il başkanlığı için aday olmuşlardır. İkisini de tebrik ediyorum, kucaklıyorum. Gözlerinden öpüyorum. Bunları desteklemeye gelen siz saygıdeğer dostlarıma da muhabbetlerimi arz ediyorum. Siyaset insanı taşıma ve sorumluluk alma sanatıdır. Sabırlı ve sakin olma sanatıdır. Eğer siyasette, sabırlı olursak sakinlik içinde olursak kazananlar arasında oluruz. Siyaset sonuç alma, fikir üretme, çözüm üretme her şeyden önce bir üretme sanatıdır. Siyaset, bir toplumda çatışma altında olan çıkarların uzlaştırılması faaliyetidir” dedi.
Programa Nevşehir’den gelerek katılan Nevşehir İl Başkanı Dilek Fidan ise, “Güzel ülkemiz 1919’dan 100 yıl sonra yeniden bir kırılma süreci yaşamıştır. Halkımız siyasilerin öngörüsüz yaklaşımları sonucu son derece güçsüz bir duruma düşerek gerek ekonomik gerek siyasi olarak harap ve bitap düşmüştür. Etrafımız adeta savaş çöplüğü haline dönüşmüş boğazlarımız bütün dünya savaş gemilerine açılmış denizlerimiz savaş hazırlıkları ile kuşatılmış durumdadır. Bütün bu şartlar içerisinde amacı ve hedefi belli olmayan bir savaş içerisine yalnız bırakılmaktadır” şeklinde konuştu.

“Davamız Türk-İslam partisidir”
Açılışta konuşan MYP Kastamonu Kurucu İl Başkanı Nihat Karataş ise, “Bugün burada yapmış olduğumuz MYP Kastamonu 1. Kongrenin vatana millete hayırlı olmasını diliyoruz. Davamız Türk- İslam partisidir. Partimiz Muhafazakar Yükseliş Partisidir. Genel Başkanımız Ahmet Reyiz Yılmaz Beyefendidir. Siyasi çalışmalarımız devam ediyor. Muhafazakar Yükseliş Partisi bu ülkede huzur ekip huzur biçecek. Adalet ekip eşitlik biçecek" ifadelerini kullandı.
Parti delegeleri, konuşmaların ardından oylarını kullandı.

Muhafazakar Yükseliş Partisi, Kastamonu İl Kongresini gerçekleştirdi

Muhafazakar Yükseliş Partisi, Kastamonu İl Kongresini gerçekleştirdi

Muhafazakar Yükseliş Partisi, Kastamonu İl Kongresini gerçekleştirdi

Muhafazakar Yükseliş Partisi, Kastamonu İl Kongresini gerçekleştirdi

Muhafazakar Yükseliş Partisi, Kastamonu İl Kongresini gerçekleştirdi

Muhafazakar Yükseliş Partisi, Kastamonu İl Kongresini gerçekleştirdi

Muhafazakar Yükseliş Partisi, Kastamonu İl Kongresini gerçekleştirdi

Muhafazakar Yükseliş Partisi, Kastamonu İl Kongresini gerçekleştirdi

Muhafazakar Yükseliş Partisi, Kastamonu İl Kongresini gerçekleştirdi

Muhafazakar Yükseliş Partisi, Kastamonu İl Kongresini gerçekleştirdi

Muhafazakar Yükseliş Partisi, Kastamonu İl Kongresini gerçekleştirdi

Muhafazakar Yükseliş Partisi, Kastamonu İl Kongresini gerçekleştirdi

Muhafazakar Yükseliş Partisi, Kastamonu İl Kongresini gerçekleştirdi

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