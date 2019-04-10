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Muhafız Alayı darbe girişimi davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:48 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, ara karara yönelik savcının mütalaası sonrasında sanık ve sanık avukatlarının talepleri alındı.

Müzakere arasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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