Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! 6 parti, aday belirlemek için toplanıyor: Genel başkanlar açıklayacak

Haziran 2023'te yapılacak olan genel seçimlerle ilgili çalışmalar devam ederken, merak edilen konuların başında "Muhalefetin adayı kim olacak?" sorusu geliyor. Ortak aday çıkıp çıkmayacağı ve kim olacağı sorusu gündemden düşmezken, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan bugün, gündeme oturacak bir yazı kaleme aldı. Pehlivan'ın iddiasına göre CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin üst düzey isimleri, 5 Ekim'de TBMM'de aday belirleme görüşmesi yapacak.

6 GENEL BAŞKAN BİRLİKTE AÇIKLAYACAK

Parti yöneticilerinin daha önce 2 kez buluştuğunu aktaran Pehlivan, 3'üncü görüşmeden çıkacak sonucun, genel başkanlara iletileceğini belirtti. Öte yandan ortak kararı, 6 parti liderinin birlikte açıklayacağı da öğrenilirken, "Parti üyesi dahi olmayan bir cumhurbaşkanının tarif edileceği" aktarıldı.

