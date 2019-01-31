Muhalif lider Guiado’dan, Venezuela’yı kurtarma planı

Kendisini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ülkenin kurtulması için hazırladığı planı duyurdu.

Kendisini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido, Venezuela Merkez Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen programda, ülkenin kurtulması için hazırladığı planı açıkladı. Ekonomik ve sosyal krizden kurtulma üzerine kurgulanan planda, Venezuela’nın geleceği için kamusal mal ve hizmetler sağlama yeteneklerini geri kazandırmak, vatandaşların performanslarını izlemelerine olanak veren sorumluluk mekanizmaları oluşturmak, hukukun ve demokrasinin üstünlüğünü kurtarmak, muhaliflere zulmetmek yerine, özgürce ve saygın bir şekilde gelişmesini sağlamak gibi konuların üzerine gidileceği belirtildi.

Bunun yanı sıra Guido’nun planında yeni Venezuela’nın üretici güçleri özgürleştirip güçlendireceği, girişimciliği, rekabeti teşvik edeceği, yoksulluktan kurtulmak için fırsatlar üreteceği de belirtildi.

Özgür ulusların seviyesine yeniden entegrasyon, egemenliği yeniden kazanmayı, suç gruplarının etkisini değiştirmeyi ve halkın çıkarlarının peşinde kardeş ülkelerle eşit olarak işbirliği yapılması planda yer alıyor.

