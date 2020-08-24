Muhammed Enes Uysal kimdir? Tartıştığı sürücüyü bıçaklayan şüpheli Muhammed Enes Uysal tutuklandı mı?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada videoları paylaşılan trafikteki tartışma ve bıçakla yaralama olayları sonrası şüphelinin yakalanıp yakalanmadığı merak ediliyordu. Arnavutköy’de yaşanan olayın ardından yeni gelişmeler gündeme geldi. Şimdi, Muhammed Enes Uysal kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Aynı zamanda Muhammed Enes Uysal tekstil fabrikası konusu ile de gündeme geldi. Bu nedenle Muhammed Enes Uysal babası da merak ediliyordu. İşte Muhammed Enes Uysal ile ilgili tüm merak edilenler…
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan ve çok konuşulan olayla ilgili olarak vatandaşlar Muhammed Enes Uysal yakalandı mı sorusuna yanıt arıyordu. Arnavutköy’de trafikte tartıştığı bir sürücüyü bıçakla yaralamak gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheli Muhammed Enes Uysal’ın tutuklanmasına karar verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından, 21 Ağustos 2020 tarihinde Hadımköy İstanbul Caddesi’nde yol verme tartışması nedeniyle bir sürücüyü bıçakla yaralayarak kaçtığı iddia edilen ve Avcılar’da yakalanmış olan şüpheli Muhammed Enes Uysal’ın emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı bilgisi paylaşıldı. Şüpheli Muhammed Enes Uysal’ın işlemleri sonrası Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildiği belirtildi.
Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli Muhammed Enes Uysal, kara araçlarını alıkoyma, kasten öldürmeye teşebbüs etme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklama talebi ile Nöbetçi Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliği ise şüpheli Muhammed Enes Uysal’ın atılı suçlardan tutuklanmasına hükmetti. 21 Ağustos’ta bir aracın sürücüsü ile yol verme sebebiyle tartışan ve minibüsünde kanuna aykırı olarak çakar lamba bulunan Muhammed Enes Uysal, kavgada diğer aracın sürücüsünü 5 yerinden bıçaklamıştı. Olay yerinden hızla kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatılmıştı. Tutuklanmasının ardından Muhammed Enes Uysal kimdir soruları sorulmaya başladı. Sosyal medyada çakarlı maganda olarak bahsedilen Muhammed Enes Uysal fabrikası olduğu yönünde iddialarla da konuşulmuştu.
Sosyal medyada yoğun şekilde gündem olan olay sonrası Muhammed Enes Uysal kaç yaşında sorusuna yanıt aranıyor. Uysal’ın 20 yaşında olduğu biliniyor. Muhammed Enes Uysal tekstil fabrikası sahibi bir kişinin oğlu olduğu yönündeki söylentilerle konuşulduğu için Muhammed Enes Uysal babası da merak ediliyor. Muhammed Uysal nereli ve babası kim yönündeki sorulara ise henüz yanıt bulunamadı.