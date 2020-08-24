Muhammed Enes Uysal kimdir? Tartıştığı sürücüyü bıçaklayan şüpheli Muhammed Enes Uysal tutuklandı mı?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada videoları paylaşılan trafikteki tartışma ve bıçakla yaralama olayları sonrası şüphelinin yakalanıp yakalanmadığı merak ediliyordu. Arnavutköy’de yaşanan olayın ardından yeni gelişmeler gündeme geldi. Şimdi, Muhammed Enes Uysal kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Aynı zamanda Muhammed Enes Uysal tekstil fabrikası konusu ile de gündeme geldi. Bu nedenle Muhammed Enes Uysal babası da merak ediliyordu. İşte Muhammed Enes Uysal ile ilgili tüm merak edilenler…

MUHAMMED ENES UYSAL TUTUKLANDI MI?

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan ve çok konuşulan olayla ilgili olarak vatandaşlar Muhammed Enes Uysal yakalandı mı sorusuna yanıt arıyordu. Arnavutköy’de trafikte tartıştığı bir sürücüyü bıçakla yaralamak gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheli Muhammed Enes Uysal’ın tutuklanmasına karar verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından, 21 Ağustos 2020 tarihinde Hadımköy İstanbul Caddesi’nde yol verme tartışması nedeniyle bir sürücüyü bıçakla yaralayarak kaçtığı iddia edilen ve Avcılar’da yakalanmış olan şüpheli Muhammed Enes Uysal’ın emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı bilgisi paylaşıldı. Şüpheli Muhammed Enes Uysal’ın işlemleri sonrası Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildiği belirtildi.