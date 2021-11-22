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Muhammed’in öldüğü kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

22.11.2021 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir çocuğun öldüğü kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Vatandaşlar, bölgede sürekli kaza olduğunu öne sürerek, lastik yakıp yolu saatlerce trafiğe kapattı.

Muhammed’in öldüğü kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Jandarma karakolundan başlayarak gümrük kapısına kadar devam Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu Mecit Muhammed’e (8) plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı.

Kaza sonrası olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Muhammed, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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ÖLÜM HABERİ SONRASI ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Muhammed’in ölüm haberini duyan mahalleli, bölgede sürekli ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaşadığını öne sürerek, lastik yakıp yolu saatlerce trafiğe kapattı. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Mahalleli ile bir yapılan görüşmenin ardından, itfaiye ekiplerince ateş söndürüldü. Yol, tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
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