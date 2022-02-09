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Muhammed Konyevi kimdir? Nereli? Hastalığı neydi? Kaç yaşında öldü? Seyda Muhammed Konyevi neden öldü?

09.02.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhammed Konyevi ülkenin en tanınan din alimlerinden biridir. Bir süredir yaşadığı rahatsızlıklarla mücadele eden Seyda Muhammed Konyevi'den acı haber geldi. Konya'nın tanınmış alimlerinden Muhammed Konyevi hayatını kaybetti Peki Muhammed Konyevi kimdir? Nereli? Hastalığı neydi? Kaç yaşında öldü? Seyda Muhammed Konyevi neden öldü? Detaylar haberimizde...

Muhammed Konyevi kimdir? Nereli? Hastalığı neydi? Kaç yaşında öldü? Seyda Muhammed Konyevi neden öldü?

Muhammed Konyevi ile ilgili acı haber sevenlerini üzdü. Nakşibendi tarikatının Halidiye koluna mensup Konya'nın tanınmış alimlerinden Muhammed Konyevi hayata gözlerini yumdu. Bir süredir yakalandığı hastalıkla mücadele eden Konyevi'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıkmıştı. Bu kapsamda Muhammed Konyevi kimdir? Nereli? Hastalığı neydi? Kaç yaşında öldü? Seyda Muhammed Konyevi neden öldü? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Muhammed Konyevi'nin biyografisini, sağlık sorununu ve ölümüne ilişkin detayları sizler için derledik.

MUHAMMED KONYEVİ KİMDİR? NERELİ?

Muhammed Konyevi, miladi 1942 yılında Mardin ilinin merkezine bağlı Konaklı köyünde doğdu.

Seyda Muhammed Konyevi, anne tarafından Hz. Ömer radıyallahu anh'ın soyundandır.

Dört yaşında iken Kur'an-ı Kerim'i öğrenen Konyevi, ve hatmetti. İlim, marifet öğrenmeye ve çeşitli maharetler kazanmaya başladı. İlim tahsiline başlamadan önce bir süre kendi keçilerine çobanlık yaptı. Seyda-i Konyevi (ks) daha küçük yaşlardayken bile cemaati kaçırmazdı.

Keskin zekası bir çok kimsenin dikkatini çekmişti. Akrabaları onun okuyup öğretmen olmasını isterken o ilim uğruna bir medreseye yerleşti.

Seyda hazretlerinin 40'ı geçkin kitabı yayınlanmış olup şu anda sadece 34 tanesinin basımı yapılmaktadır.

MUHAMMED KONYEVİ HASTALIĞI NEYDİ?

Muhammed Konyevi Hazretleri karaciğerinde iltihaplanma rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınmıştı. İki gün önce koronavirüse yakalandığı öğrenilen Konyevi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SEYDA MUHAMMED KONYEVİ NEDEN ÖLDÜ?

Nakşibendi tarikatı Şeyle Seyda Seyda Muhammed Konyevi’nin durumuna ilişkin açıklamada bulunmuştu. Yapılan açıklama üzerinden çok geçmeden Muhammed Konyevi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Konya
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