Muharrem Ayı başladı

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "Kerbela'daki uygulamalar zamana yayılmış olarak Alevi toplumu üzerinde sistematik olarak sürdürülüyor." dedi.

Bülbül, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen ve Iğdır Milletvekili Habip Eksik ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bugünün, Aleviler için önem taşıyan Muharrem Ayı'nın başlangıcı olduğunu belirtti.

Kemal Bülbül, kürsünün üzerinde bir bardak su bulunduğuna işaret ederek, "Oysa biz bu ayda, su ile teması ibadet olarak gördüğümüzden, masamızın üzerine su koymuyoruz. Çok ufak bir ayrıntı gibi gözüküyor ama mevcut yapının inançlar konusunda eksik bilgili olduğunu gösteren bir şeydir." dedi ve kürsüdeki suyu kaldırttı.

Kerbela'nın üzerinden bin 338 yıl geçtiğine değinen Bülbül, Yas-ı Kerbela ibadetinin 1. günü olduğunu hatırlattı. Bülbül, Alevi toplumunun "Kerbela katliamından" bu yana yaşadığı hemen her ülkede OHAL ile yönetildiğini, bölgedeki devletlerin Alevi inancını yok saydığını ve varlığını kabul etmediğini öne sürdü.

Alevileri görmezden gelen AK Parti iktidarı ve Diyanet İşleri Başkanlığının, Yas-ı Kerbela geldiğinde muharrem iftarları düzenleyeceğini iddia eden Bülbül, "Hatta Alevi dedelerine maaş, cemevlerini 'irfan evleri' yapmak gibi Osmanlı oyunlarına başvuracaktır." diye konuştu.

Bülbül, "Kerbela'daki uygulamalar zamana yayılmış olarak Alevi toplumu üzerinde sistematik olarak sürdürülüyor. Alevi toplumu bu gerçeklerin farkındadır. Yas-ı Kerbela ibadeti sürecinde bulunduğumuz hemen her yerde, cemevlerinde, oruç ve aşure lokmalarında bu hakikatları anlatacağız." değerlendirmesini yaptı.

