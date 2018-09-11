HABER

Muharrem Ayı başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2018 12:33 | Son Güncelleme

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül: - "Kerbela'daki uygulamalar zamana yayılmış olarak Alevi toplumu üzerinde sistematik olarak sürdürülüyor"

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "Kerbela'daki uygulamalar zamana yayılmış olarak Alevi toplumu üzerinde sistematik olarak sürdürülüyor." dedi.

Bülbül, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen ve Iğdır Milletvekili Habip Eksik ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bugünün, Aleviler için önem taşıyan Muharrem Ayı'nın başlangıcı olduğunu belirtti.

Kemal Bülbül, kürsünün üzerinde bir bardak su bulunduğuna işaret ederek, "Oysa biz bu ayda, su ile teması ibadet olarak gördüğümüzden, masamızın üzerine su koymuyoruz. Çok ufak bir ayrıntı gibi gözüküyor ama mevcut yapının inançlar konusunda eksik bilgili olduğunu gösteren bir şeydir." dedi ve kürsüdeki suyu kaldırttı.

Kerbela'nın üzerinden bin 338 yıl geçtiğine değinen Bülbül, Yas-ı Kerbela ibadetinin 1. günü olduğunu hatırlattı. Bülbül, Alevi toplumunun "Kerbela katliamından" bu yana yaşadığı hemen her ülkede OHAL ile yönetildiğini, bölgedeki devletlerin Alevi inancını yok saydığını ve varlığını kabul etmediğini öne sürdü.

Alevileri görmezden gelen AK Parti iktidarı ve Diyanet İşleri Başkanlığının, Yas-ı Kerbela geldiğinde muharrem iftarları düzenleyeceğini iddia eden Bülbül, "Hatta Alevi dedelerine maaş, cemevlerini 'irfan evleri' yapmak gibi Osmanlı oyunlarına başvuracaktır." diye konuştu.

Bülbül, "Kerbela'daki uygulamalar zamana yayılmış olarak Alevi toplumu üzerinde sistematik olarak sürdürülüyor. Alevi toplumu bu gerçeklerin farkındadır. Yas-ı Kerbela ibadeti sürecinde bulunduğumuz hemen her yerde, cemevlerinde, oruç ve aşure lokmalarında bu hakikatları anlatacağız." değerlendirmesini yaptı.

PARTNERÇocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?
CHP'li Torun: Bizim ittifakımız vatandaşla, milletle olacakCHP'li Torun: Bizim ittifakımız vatandaşla, milletle olacak
İYİ Parti Niğde İl yönetimi istifa ettiİYİ Parti Niğde İl yönetimi istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hdp antalya milletvekili Kemal Bülbül Muharrem Ayı

En Çok Okunan Haberler

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti

İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti

İzmir'de AK Parti ile CHP'liler arasında 'gaz çıkarma' tartışması

İzmir'de AK Parti ile CHP'liler arasında 'gaz çıkarma' tartışması

Ahmet Hakan'dan Mustafa Balbay'a: Niye öpüp kokluyorsun ki gazeteyi?

Ahmet Hakan'dan Mustafa Balbay'a: Niye öpüp kokluyorsun ki gazeteyi?

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten ittifak ve af açıklaması

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten ittifak ve af açıklaması

CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu evinde ölü bulundu

CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu evinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.