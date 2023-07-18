MUHARREM AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2023: Muharrem ayı ne zaman başlayacak ve bitecek? Anlamı, önemi ve fazileti!

Muharrem ayı tarihi merak konusu oldu. Muharrem Ayı, İslam peygamberi Hazreti Huhammed tarafından Allah’ın ayı olarak nitelendirilmiştir. İnsanlık açısından büyük manalar ihtiva eden hicret bu ayda gerçekleşmiştir. İşte Muharrem Ayı'nın anlamı, önemi ve fazileti...

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem Ayı 2023 yılında 19 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla başlayacak.

Bu gün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

Muharrem Ayı 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü sona erecek.

MUHARREM AYI ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

Muharrem, Kurban Bayramı ve hac ibadetinin kendisinde gerçekleştiği Zilhicce’den sonra gelen kutlu bir aydır. Allah Tealâ tarafından hürmete layık aylardan biri olarak belirtilen Muharrem ayını Peygamberimiz de (s.a.s.), “Allah’ın ayı” olarak nitelendirmiş ve Ramazan orucundan sonra en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir. (Müslim, Sıyâm, 202)

Muharrem, hicri yılın da ilk ayıdır. İslam tarihi açısından bir milat ve insanlık açısından büyük manalar ihtiva eden hicret bu ayda gerçekleşmiştir.

Muharrem ayının onuncu günü de tarihimizde ve hafızalarımızda derin bir hüzün ile yer eden Âşûrâ günüdür. Bu elim günde, Sevgili Peygamberimizin torunu ve Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın gözünün nuru olan Hz. Hüseyin Efendimiz, yanında bulunan yetmişten fazla Müslüman ile birlikte Kerbelâ’da şehit edilmiştir. Kerbelâ, Allah ve Resûlü’ne iman edip, Ehl-i Beyt sevgisini gönüllerine nakşedenlerin ortak acısı, yürek sancısıdır. Bu menfur hadiseyi gerçekleştirenler, istisnasız bütün Müslümanların vicdanlarında mahkûm olmuşlardır.