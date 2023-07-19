MUHARREM AYI İBADETLERİ: Muharrem ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Kılınacak namaz, okunacak dua ve zikirler!

Muharrem ayı ibadetleri arama motorlarında sorgulanıyor. Muharrem ayının 10. günü ise tarihimizde ve hafızalarımızda derin bir hüzün ile yer eden Âşûrâ günüdür. Muharrem ayı ibadetleri ile okunacak dualar, çekilecek tesbih ve zikirlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUHARREM AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Mübarek günlerde namaz kılınmalı. İlk önce kaza namazları kılınabilir. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, zikir ve salavatla meşgul olmak önemlidir.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda ve ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruç olarak buyurulmuştur.

Ayın 10. gününde aşure yapılarak dağıtılabilir.

MUHARREM AYI NAMAZI VAR MI, NASIL KILINIR?

Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir.

Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur'an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır.

