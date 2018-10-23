Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a konuşan Muharrem İnce, yerel seçimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. "İlk kez söylüyorum: İstanbul adaylığı için varım" diyen İnce, devamında "İstanbul'da CHP'nin yaklaşık 250 bin üyesi var. Üyelerin tamamının katıldığı bir önseçim yapılsın. Buradan çıkarsam adaylığa varım" ifadesini kullandı.
İnce, neden ön seçim talebinde bulunduğunu da şöyle gerekçelendirdi:
"Türkiye demek, İstanbul demektir. 250 bin üye az değildir. Bu üyelerimiz harekete geçerse biz bu seçimi kazanırız. İstanbul'u kazanırsak bu başarıdan bir Türkiye hikâyesi çıkar ve Cumhurbaşkanlığı seçimini alırız"
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