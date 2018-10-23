HABER

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 07:04 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için yarışmaya hazır olduğunu söyledi.

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a konuşan Muharrem İnce, yerel seçimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. "İlk kez söylüyorum: İstanbul adaylığı için varım" diyen İnce, devamında "İstanbul'da CHP'nin yaklaşık 250 bin üyesi var. Üyelerin tamamının katıldığı bir önseçim yapılsın. Buradan çıkarsam adaylığa varım" ifadesini kullandı.

İnce, neden ön seçim talebinde bulunduğunu da şöyle gerekçelendirdi:

"Türkiye demek, İstanbul demektir. 250 bin üye az değildir. Bu üyelerimiz harekete geçerse biz bu seçimi kazanırız. İstanbul'u kazanırsak bu başarıdan bir Türkiye hikâyesi çıkar ve Cumhurbaşkanlığı seçimini alırız"


PARTNERBu şekilde tüketmeyin! Ölüme sebep oluyorlarBu şekilde tüketmeyin! Ölüme sebep oluyorlar
AK Parti grup toplantısında İngilizce ve Arapça yayın olacakAK Parti grup toplantısında İngilizce ve Arapça yayın olacak
Meral Akşener'den 29 Ekim tepkisi: Bu nasıl bir Cumhuriyet düşmanlığıMeral Akşener'den 29 Ekim tepkisi: Bu nasıl bir Cumhuriyet düşmanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP İBB istanbul büyükşehir belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından 'Diriliş Osman' açıklaması! Burak Özçivit oynayacak mı?

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından 'Diriliş Osman' açıklaması! Burak Özçivit oynayacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile atacağımız adımlar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile atacağımız adımlar var

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

AK Parti grup toplantısında İngilizce ve Arapça yayın olacak

AK Parti grup toplantısında İngilizce ve Arapça yayın olacak

Meral Akşener'den 29 Ekim tepkisi: Bu nasıl bir Cumhuriyet düşmanlığı

Meral Akşener'den 29 Ekim tepkisi: Bu nasıl bir Cumhuriyet düşmanlığı

MHP milletvekili Cemal Enginyurt'tan olay yaratacak ittifak mesajı

MHP milletvekili Cemal Enginyurt'tan olay yaratacak ittifak mesajı

AK Parti-MHP gerilimi tırmanıyor! Çok sert yanıt

AK Parti-MHP gerilimi tırmanıyor! Çok sert yanıt

İbrahim Kalın'dan af tartışmasına ilişkin açıklama

İbrahim Kalın'dan af tartışmasına ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.