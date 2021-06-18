Muharrem İnce: Çok yakın bir zamanda Cumhurbaşkanıyla makara yapabileceksiniz

Ulucami’de cuma namazını kılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, namaz sonrasında kapalı çarşıyı gezip esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Partisinin İl Başkanlığı önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, “Dünyanın ve Avrupa’nın en yavaş, özellikle pahalı interneti bizde. Biz Memleket Partisi olarak önce gençlerimize diyoruz ki sizin öğrenim yaşamınız boyunca internetiniz hem hızlı olacak hem de ücretsiz olacak. Yine gençlerimize diyoruz ki biz size güzel hayaller kurduracağız. Biz size yurtdışı hayalleri kurdurmayacağız. Gençlerimize diyoruz ki Memleket Partisi’nin iktidarında mülakatı kaldıracağız. Mülakat oldu mu liyakat kapı dışarı oluyor. Biz liyakatı getireceğiz mülakatı kaldıracağız diyoruz” ifadelerini kullandı.

"REKTÖRLERİ CUMHURBAŞKANI ATAMAYACAK, ÜNİVERSİTE BİLEŞENLERİ SEÇECEK"

Sık sık gençlere ve kadınlara yönelik projeleri olduğunu vurgulayan İnce, “Gençliğinizi yaşayabileceksiniz diyoruz. Diploma değil meslek öğreteceğiz size. O işe yaramaz diplomalar herkeste var işe yaramıyor. Biz size meslek öğreteceğiz. Yine gençlerimize diyoruz ki bizim iktidarımızda üniversite rektörlerini üniversite seçecek. Üniversite bileşenleri seçecek. Cumhurbaşkanı atamayacak. Okullarımızda öğretmen yok. Öğretmenlerimiz atanamıyor. Atanamayan öğretmenlerle öğrencileri buluşturacağız” dedi.