Muharrem İnce'den canlı yayında 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları:

"Beni Sayın Genel Başkan ya da Genel Merkez yöneticilerinden kimse aramadı. Hiçbir görüşme gerçekleşmedi. Ben namusunu şerefini korumaya çalışan bir adamım. Mağdur edilmiş, üzerine kumpasa edilmiş bir adamım. Olayın hiçbir kısmında benim dahlim yok. Partisini tartıştıran ben değilim. Mağdur edilen benim, şerefine dil uzatılan benim. Partililiğini tartıştırılan benim. Bir gazeteci çıkıyor. "CHP'den bir isim Saray'a gitti" diyor. James Bond filmleri gibi. Rahmi Turan'da benim cep telefonum var onunda telefonu benim telefonumda kayıtlı. Daha önce de görüşmüşüz. Beni aramıyor."

"(Uğur Dündar'la arasındaki görüşmeye ilişkin) Böyle bir görüşmeniz oldu mu dedi?' 'Olmadı' dedim. Böyle bir komplo olduğunu düşünmedi. Rahmi Bey'de benim telefonum var. Beni aramıyor. Eğer böyle bir şey yapan varsa bu şerefsizce bir harekettir.

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