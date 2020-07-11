Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'ihanet' tepkisi

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı değerlendirme konuşmasında ise, 1934 yılına ait Mustafa Kemal Atatürk imzalı karar için "Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Muharrem İnce şunları kaydetti:

"Ayasofya’nın ibadete açılmasında başka ülkelerin tavrı egemenlik hakkımıza saldırıdır, bu kabul edilemez. RTE’nin Atatürk’ü ihanetle suçlaması ise Türkiye’nin Milli Mücadele tarihine ve kuruluşuna saldırıdır. Oradan ihanet çıkmaz. İhanet arıyorsa kendi FETÖ tarihine baksın."

‘DAVET GELİRSE GİDERİM’ SÖZLERİNE AÇIKLAMA

Muharrem İnce, Halk TV canlı yayınında katıldığı programda kendisine yöneltilen “Peki Ayasofya'ya namaza gidecek misiniz?” sorusuna ise “O gün protokol olmaz ama, özel bir gün olduğu için belki davet gerekebilir. Davet olursa icabet ederim” yanıtını vermişti.

İnce'nin bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. O sözlerine de açıklık getiren İnce şu mesajı paylaştı: “Davet gelirse giderim sözünü” yoğun katılım olur, pandemi koşullarına özel önlemler alınır düşüncesiyle söyledim. Bir önlem alınmayacaksa sorun yok. Namaza çağrının ezan olduğunu “Tayyip Erdoğan'a dokunmak ibadettir” diyenlerden öğrenecek halimiz yok.



