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Muharrem İnce'den İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına tepki

20.03.2021 02:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem İnce, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamak yerine sözleşmeden çekilmeyi seçen hükümet, kadına şiddeti önleme konusunda samimi olmadığını bir kez daha ispatlamış oldu" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına tepki

Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamak yerine sözleşmeden çekilmeyi seçen hükümet, kadına şiddeti önleme konusunda samimi olmadığını bir kez daha ispatlamış oldu.

Toplum ve aile yapımız için zarar teşkil eden İstanbul Sözleşmesi değil sizin bu bozuk zihniyetinizdir!


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