Muharrem İnce'den İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına tepki

Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamak yerine sözleşmeden çekilmeyi seçen hükümet, kadına şiddeti önleme konusunda samimi olmadığını bir kez daha ispatlamış oldu.

Toplum ve aile yapımız için zarar teşkil eden İstanbul Sözleşmesi değil sizin bu bozuk zihniyetinizdir!

#İstanbulSözleşmesi’ni uygulamak yerine sözleşmeden çekilmeyi seçen hükümet, kadına şiddeti önleme konusunda samimi olmadığını bir kez daha ispatlamış oldu.



Toplum ve aile yapımız için zarar teşkil eden İstanbul Sözleşmesi değil sizin bu bozuk zihniyetinizdir! — Muharrem İNCE (@vekilince) March 19, 2021



