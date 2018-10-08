Muharrem İnce: Erdoğan, İsmet Paşa’nın tırnağının paresi olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün elinde Amerikan bayrağı bulunan fotoğrafını göstererek ”Elinde Türk bayrağı yok, ABD bayrağı var. CHP dün neydi ki bugün ne olsun” sözlerine bir yanıt da Muharrem İnce’den geldi.

Muharrem İnce, Twitter hesabından, "Tarihi “keşke Yunan galip gelseydi” diyenlerden öğrenen Tayyip Erdoğan Garp Cephesi Kumandanı, Milli Mücedele ve Lozan Kahramanı İsmet Paşa’nın tırnağının paresi olamaz! Çarpıtma, yalan ve fotomontaj bu zor günlerde Erdoğan’ı kurtarmaz aksine rezil eder." diye yazdı.

İnce'nin paylaşımı şöyle:



