Muharrem İnce: Erdoğan, İsmet Paşa’nın tırnağının paresi olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün elinde Amerikan bayrağı bulunan fotoğrafını göstererek ”Elinde Türk bayrağı yok, ABD bayrağı var. CHP dün neydi ki bugün ne olsun” sözlerine bir yanıt da Muharrem İnce’den geldi.
Muharrem İnce, Twitter hesabından, "Tarihi “keşke Yunan galip gelseydi” diyenlerden öğrenen Tayyip Erdoğan Garp Cephesi Kumandanı, Milli Mücedele ve Lozan Kahramanı İsmet Paşa’nın tırnağının paresi olamaz! Çarpıtma, yalan ve fotomontaj bu zor günlerde Erdoğan’ı kurtarmaz aksine rezil eder." diye yazdı.
İnce'nin paylaşımı şöyle:
Kayıp Interpol Başkanı Meng istifa etti!
Marmaris semalarındaki gizemli uçak! Kent ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın verdiği talimatı açıkladı
Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!
Antalya'da kahreden ölüm! Kızı bir an olsun yanından ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gümüşhane'de akılalmaz olay: 300 yıllık tarihi kemer köprü ortadan kayboldu!
Fatih Portakal'dan McKinsey yorumu: Berat Albayrak ve Devlet Bahçeli fena ofsayt oldu
Hibrit hayvanlardan akılalmaz görüntüler!
Yeni iPhone telefonlar en ucuz nerede satılıyor?
Okuyucu Yorumları 6 yorum