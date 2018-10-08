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Muharrem İnce: Erdoğan, İsmet Paşa’nın tırnağının paresi olamaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 00:32 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün fotoğrafı üzerinden yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

Muharrem İnce: Erdoğan, İsmet Paşa’nın tırnağının paresi olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün elinde Amerikan bayrağı bulunan fotoğrafını göstererek ”Elinde Türk bayrağı yok, ABD bayrağı var. CHP dün neydi ki bugün ne olsun” sözlerine bir yanıt da Muharrem İnce’den geldi.

Muharrem İnce, Twitter hesabından, "Tarihi “keşke Yunan galip gelseydi” diyenlerden öğrenen Tayyip Erdoğan Garp Cephesi Kumandanı, Milli Mücedele ve Lozan Kahramanı İsmet Paşa’nın tırnağının paresi olamaz! Çarpıtma, yalan ve fotomontaj bu zor günlerde Erdoğan’ı kurtarmaz aksine rezil eder." diye yazdı.

İnce'nin paylaşımı şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince İsmet İnönü Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Helal...
Konuşma Muharrem İsmet İnönü paradan bile Atatürk'ün resmini kaldırıp kendi resmini koydu nesini savunuyorsun
KORKUMUZDAN YORUM YAZAMIYORUZ ERDOĞAN İÇİN!
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