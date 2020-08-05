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Muharrem İnce, Mesut Yılmaz ile görüşecek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 11:10 | Son Güncelleme

Yeni parti kurma hazırlıklarında olduğu konuşulan CHP'li Muharrem İnce'nin eski Başbakan Mesut Yılmaz görüşeceği iddia edildi.

Muharrem İnce, Mesut Yılmaz ile görüşecek!

CHP'li Muharrem İnce'nin partisinden ayrılarak yeni parti kuracağı iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Gazeteci Yalçın Bayer'in ortaya atttığı "Muharrem İnce yeni partisini 15 Eylül'de Hakkari'de duyuracak" iddiası sonrası İnce'den "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar." açıklaması gelmişti.

Muharrem İnce'nin bu açıklaması kafaları iyice karıştırdı. Bir kesim İnce'nin CHP'den kopamayacağını belirtirken, bir kesim de yapılan paylaşımda İnce'nin açık kapı bırakmasına dikkat çekti.

MUHARREM İNCE İLE MESUT YILMAZ GÖRÜŞECEK

Dün İnce'nin yeni parti iddialarını doğruladığını belirten gazeteci Saygı Öztürk, Sözcü Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında yine çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

Yeni parti hazırlıkları kapsamında İstanbul'da çalışmalara başlandığını belirten Öztürk, İnce'nin eski Başbakan Mesut Yılmaz ile biraraya geleceğini yazdı.


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