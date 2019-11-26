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Muharrem İnce'nin işaret ettiği teknenin sahibi konuştu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 19:03 | Son Güncelleme

Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiaları ortaya atılan CHP'li Muharrem İnce'nin açıklamaları, yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. İnce'nin, "Ben genel merkezdeki bir çeteden bahsettim. Onlar kendini biliyorlar. Yazın aynı teknede tatil yaptılar" açıklamasının ardından, gözler İzmir'e çevrildi. O teknenin sahibi iş insanı Ahmet Tunaboylu DHA'ya açıklamalarda bulundu

'Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü ileri sürülen CHP'li' tartışması, her geçen gün farklı açıklamalarla alevleniyor. 'Beştepe'ye giden isim' olarak gündeme gelen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, pazar günü Yalova'da düzenlediği basın toplantısında iddiaları yalanlamıştı. CHP içindeki çeteyi işaret eden İnce, "Bu iş kurultaya yönelik mi bilemem. Bunu en iyi komployu kuranlar bilir. Evet ben genel merkezdeki bir çeteden bahsettim. Onlar kendini biliyorlar. Yazın aynı teknede tatil yaptılar" açıklamasını yapmıştı.

İnce'nin bu açıklamasının ardından, yeni bir tartışma başladı.

Söz konusu teknede CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk'ün, Çeşme'de bir iş insanına ait teknede buluştuğu iddiaları ortaya atıldı. Bu üç ismin, tekstilci Ahmet Tunaboylu'na ait olan 'Sea Whisper' isimli teknede buluştukları, ardından Çeşme'deki Altın Yunus Oteli'nden Dalyan'a geçtikleri, CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Aksu'ya ait bir restoranda yemek yedikleri ve toplantı yaptıkları ileri sürüldü.

'ARKADAŞIM OLDUĞU İÇİN KAPTANIM BIRAKMIŞ'

2006 model, Cranchi 480 fly marka teknenin sahibi Ahmet Tunaboylu, DHA'ya yaptığı açıklamada, olay günü orada olmadığını, İzmir'de olduğunu belirtti. Tunaboylu, "Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran arkadaşımız bizim. Benim teknenin kaptanına gelip, Altın Yunus Oteli'nden, Dalyan'da 'Cevat'ın Yeri' isimli mekana kadar kendilerini bırakmalarını istedi. Kaptan Tolga Pamir de bırakmış. Tolga Pamir sadece götürmüş ve bırakmış.

Belediye Başkanı benim arkadaşım olduğu için götürmüş. Tekne benim evet, sadece Altın Yunus'tan Dalyan'a götürmüş. 15 dakikalık mesafe. Ben İzmir'deyim, tekne Çeşme'de. Mayıs ayında ne işim var benim. Kaptanım Tolga Pamir, götürmüş, bırakmış. Benim arkadaşım olduğu için bırakmış, yoksa bırakmaz" dedi. (DHA)


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Beştepe muharrem ince tekne cumhurbaşkanı

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