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Muharrem İnce'nin partisinin logo ve sloganı belli oldu mu?

05.05.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında sona gelindi. İnce'nin hazırlıklarını tamamladığı belirtilirken partinin sloganının ve logosunun hazır olduğu iddia edildi.

Muharrem İnce'nin partisinin logo ve sloganı belli oldu mu?

CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında sona gelindiği iddia edildi.

19 MAYIS'TA YOLA ÇIKIYOR

İddiaya göre, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün olan 19 Mayıs'ta siyasi faaliyetlerine başlayacak olan Memleket Partisi'nin sloganı ve logosu da hazır.

KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında gazeteci Barış Yarkadaş, Muharrem İnce'nin yeni partisi Memleket Hareketi'nin logosunun görselini paylaştı.

SLOGAN: MAVİ

Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise Türkiye haritası şeklinde olacak.

MEMLEKET HAREKETİ'NİN LOGOSU BELLİ OLDU

Logoda, Ankara'nın üzerinde ise nazar boncuğu şeklinde "@" işareti bulunacak.

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