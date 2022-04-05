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Muharrem İnce, tarım politikalarını ahırda açıkladı! Dikkat çeken kareler...

05.04.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin tarım politikalarını açıkladığı bir toplantı düzenledi. Memleketi Yalova'da konuşan İnce'nin toplantıyı bir ahırda düzenlemesi ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, dikkat çeken bir toplantıya imza attı. Partisinin tarım politikalarını Yalova'da açıklayan İnce'nin, basın toplantısını bir ahırda yapması ise ilginç kareler ortaya çıkardı.

İnce, memleketi Yalova’da gazetecilerle bir araya geldi. Merkeze bağlı Safran köyündeki bir besi çiftliğinde gerçekleşen basın toplantısında, büyükbaş hayvanları arkasına alan İnce, saman balyalarını da koltuk ve sehpa olarak kullandı.
Toplantı öncesi eline küreği alan Memleket Partisi Lideri, büyükbaş hayvanlara saman verdi. İnce, ardından Memleket Partisi’nin tarım politikalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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TARIM POLİTİKALARINI AÇIKLADI

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu ifade eden İnce, tarıma dayalı sanayii ve agro turizmini destekleyeceklerini söyledi. Bitkisel ve hayvansal üretimin bir bütün olduğunu kaydeden İnce, “Bütüncül politikaları uygulayacağız. Anayasa’nın 116’ncı maddesini 85 milyona öğreteceğiz. Devlet Planlama Teşkilatını yeniden aktif hale getireceğiz. Tarımda 5 yıllık üretim planlamasını yapacağız. Tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi. Tüm baraj inşaatlarını bitireceğiz ve tarla içi, arazi içi sulamaları derhal çözeceğiz” diye konuştu.

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Çiftçiye alım garantisi vereceklerini anlatan İnce, tohum, fide, mazot, ilaç, tarla kirasından vergi almayacaklarını söyledi.

Bitkisel üretimi yeniden planlayacaklarını da ifade eden İnce, iktidar olması halinde Türk milletine en ucuz et, ekmek, domatesi yedireceğini iddia etti.
Toplantıda İnce'ye İl Başkanı Ertan Şener de eşlik etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Memleket Partisi

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