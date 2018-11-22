Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen ve 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Muharrem İnce, Twitter hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

İstanbul adaylığı için 'Muharrem İnce koltuk derdinde değil, Türkiye derdindedir. Eğilim yoklaması olursa, 259 bin üyenin önüne sandık konulursa yarışa girerim. Sandık konulmazsa ve 'Gel aday ol' denilirse kesinlikle, aday değilim' açıklamasında bulunan Muharrem İnce, TRT'ye sert sözlerle yüklendi.

İnce, 'Ankara, İstanbul ve İzmir mitinglerimizi yayınlamayan TRT'nin tek adamın borazanı olduğunu tartışmaya gerek yok. TRT İstanbul Radyosu'nun santralini 02122321200 arayın kendiniz dinleyin :)' ifadesini kullandı.

İŞTE MUHARREM İNCE'NİN TWEET'İ;

İNCE'NİN TWEET'İNE ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Muharrem İnce'nin TRT'yi hedef alan sözleri ve verdiği telefon numarasını arayan takipçileri çok sayıda yorumda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları;

TRT'NİN TELEFONLARI KİLİTLENDİ

İnce'nin paylaştığı mesajın ardından TRT'nin telefonlarının kilitlendiği belirtildi.

Söz konusu numara arandığında aynı zamanda AK Parti'nin seçim şarkısı olarak kullandığı 'Dombra' şarkısı çalmaya başlıyor.



