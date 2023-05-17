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Muharrem İnce'ye yönelik provokatif paylaşımlarda bulunmuştu... "Ankara Kuşu" gözaltına alındı

17.05.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde "Ankara Kuşu" adlı sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı.

Muharrem İnce'ye yönelik provokatif paylaşımlarda bulunmuştu... "Ankara Kuşu" gözaltına alındı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya sitesi Twitter'da provokatif paylaşımlarda bulunan "Ankara Kuşu" adlı kullanıcı Oktay Y., Ankara'da Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. (İHA)

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