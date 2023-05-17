Muharrem İnce'ye yönelik provokatif paylaşımlarda bulunmuştu... "Ankara Kuşu" gözaltına alındı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya sitesi Twitter'da provokatif paylaşımlarda bulunan "Ankara Kuşu" adlı kullanıcı Oktay Y., Ankara'da Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. (İHA)
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