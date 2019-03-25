Muhsin Yazıcıoğlu Kahramanmaraş'ta anıldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu 5 arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10'uncu yıldönümünde Kahramanmaraş'ta düzenlenen panelle anıldı.

Muhsini Tavır Platformu tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile devam eden programda Muhsin Tavır Platformu Başkanı Ali Kıvrak bir konuşma yaparak panele katılanlara teşekkür etti.

Ardından Yazıcıoğlu'nun hayatının anlatıldığı video gösterildi ve bu sırada salonu dolduranlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Bir öğrencinin Yazıcıoğlu'nun 'Üşüyorum' adlı şirini okumasının ardından panele geçildi. Panelde Tarihçi-Yazar Mehmet Işık Muhsin Yazıcıoğlu'nun 28 Şubat sürecindeki tavrını ve tepkisini, Edebiyatçı-Yazar Memduh Atalay Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava adamlığını anlattı. Yazıcıoğlu ailesinin avukatları Kemal Yavuz ile Selami Ekici ise dava süreci hakkında salonu dolduranları bilgilendirdi.

Panel sonunda değerlendirmelerde bulunan Ali Kıvrak, Muhsin Yazıcıoğlu'nu anmak için paneli düzenlediklerini belirterek, "Muhsin başkanın vatanı ve milleti için bir duruş sergilediğini burada tekrar deklare edip ölümün 10'ncu yılında unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı suikastı düzenleyenlere karşı bir mesaj vermekti maksadımız" dedi.

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