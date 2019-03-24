HABER

Muhsin Yazıcıoğlu, mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 13:05 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10'uncu yılında Tacettin Dergâhı'nda bulunan mezarı başında anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu, mezarı başında anıldı

Gizem KARADAĞ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10'uncu yılında Tacettin Dergâhı'nda bulunan mezarı başında anıldı.
Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu için partisi tarafından anma programı düzenlendi. Programa, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları teşkilat üyeleri ile Türkiye'nin birçok kentinden gelen partililer katıldı. Anma programında Destici, Yazıcıoğlu için Kuran-ı Kerim okudu, ardından mezarına çiçek bıraktı.
'KARARLI VE ARALIKSIZ MÜCADELE VERDİK'
Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun değerlerine, fikirlerine ve siyasi duruşuna herkesin ihtiyacı olduğunu söyledi. Her ortamda ve her yerde Yazıcıoğlu'nu anacaklarını belirten Destici, şunları dedi:
"Merhum Muhsin Başkanımız ve arkadaşlarımızın şehit olduğu sürecin aydınlatılması, olayın bütün yönleriyle araştırılarak şüphelerin giderilmesi ve bu hadisede ihmali, hatası, kastı ve kusuru olanların ortaya çıkarılıp, hukuk önünde yargılanarak hak ettikleri cezayı almaları konusunda, kararlı ve aralıksız bir mücadele verdik ve sizlerle birlikte sonuna kadar vermeye de devam edeceğiz. Gelinen aşamada, daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında takipsizlik kararı verilen 9 üst dereceli memurla ilgili soruşturma süreci yeniden başlamıştır. Israrlı takiplerimiz ve görüşmelerimiz neticesinde gerçekleşen, Adalet Bakanlığı'nın 'kamu yararına bozma' talebi üzerine, takipsizlik kararı kaldırılmış, Yargıtay 5'inci Daire konuyu gündemine almış, iddianame hazırlanmış, akabinde iddianameyi kabul etmiş ve yargılama süreci bu şekilde başlayabilmiştir."
'HİÇBİR ŞEYİ AHİRETE BIRAKMAYACAĞIZ'
Kahramanmaraş'ta süren ana soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararının partililer, aileler ve avukatlar ile birlikte itiraz sonucu ortadan kaldırıldığını kaydeden Mustafa Destici, şöyle konuştu:
"Kahramanmaraş Göksun'da, helikopterin üzerindeki uçuş bilgisini içeren GPS aletlerini söken sanıklarla ilgili süren mahkemede, daha önce kabul edilmeyen, hem partimizin hem de ailelerin müdahillik talepleri kabul edilmiştir. Soruşturma süreci yeniden başlatılmış olup inşallah en kısa zamanda orada da iddianame hazırlanacak ve yargılama süreci başlatılacaktır. Partimiz, ocağımız, aileler ve avukatlarımızın ve devletimizi yöneten duyarlı yöneticilerimiz ve kamu görevlilerinin gayretiyle dosyayı kapattırmadık ve bundan sonrada kapatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir şüpheniz olmasın. Yaşadığımız felaketi bütün yönleriyle aydınlatacağız. Hukukun, faillerin elinde olduğu ve muhataplarınızın tümünün maske taktığı şartlarda bile mücadelemizden vazgeçmedik. Sabrımız, tereddütlerimizden değil, her şeyin, hukuk dairesi içinde, hukuk tarafından ve hukuka uygun yürümesini istediğimizdendir. Şunu hiç kimse unutmasın; Adalet ağır ilerler ama daima hedefine varır. Hiçbir şeyi ahirete bırakmayacağız."

FOTOĞRAFLI

Muhsin Yazıcıoğlu, mezarı başında anıldıMuhsin Yazıcıoğlu, mezarı başında anıldıMuhsin Yazıcıoğlu, mezarı başında anıldıMuhsin Yazıcıoğlu, mezarı başında anıldı

PARTNERAylık kirası 40 bin lira...Aylık kirası 40 bin lira...
Tavuklarına "Mozart" dinleten girişimci yumurta taleplerinden memnunTavuklarına "Mozart" dinleten girişimci yumurta taleplerinden memnun
Bursa'daki ölüm yolunda otobüslere bariyerli önlemBursa'daki ölüm yolunda otobüslere bariyerli önlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüm gözler Yenikapı Mitingi'nde! Alana böyle geldi

Tüm gözler burada! Alana böyle geldi

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

Son dakika! Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.