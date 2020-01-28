Muhsin Yazıcıoğlu'nun "emaneti" Büyük Birlik Partisi 27 yaşında

İSA TOPRAK - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye ve dünyanın, 27 yıl önce partisinin kurulduğu dönemle aynı olmadığına işaret ederek, "BBP de adeta bir hücre yenilenmesi gibi kendini yeniliyor. Lakin fikir, ideoloji ve misyon anlamında, kurulduğu gün neredeyse bugün de aynı yerde duruyor." dedi.

Destici, BBP'nin kuruluşunun 27'nci yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Partinin, merhum Muhsin Yazıcıoğlu tarafından 29 Ocak 1993'te kurulduğunu hatırlatan Destici, mevcut siyasi partilerin değil, 1980 darbesini gerçekleştirenlerin Türkiye'ye dayattığı sisteme bir alternatif olduklarını dile getirdi. Destici, "BBP'yi her türlü yokluğa ve zorluğa rağmen bugün hala dipdiri ve çok güçlü bir şekilde ayakta tutan da bu inanmışlık." ifadesini kullandı.

Sadece seçimlere girip çıkmak için kurulmuş bir parti olmadıklarına, bir siyasi hareket olduklarına dikkati çeken Destici, hazine yardımı almadan kendi tabanlarının gücüyle yollarına devam ettiklerini, Türkiye var oldukça da partilerinin hizmeti sürdüreceğini söyledi.