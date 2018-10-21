Muhtar çatıdan inemiyor! 'Bunun altında eziliyorum'

ASKER OĞLUMLA GÖRÜŞEMİYORUM Köy sakinlerinden anne Enise Cihaner, Kocaeli’nde vatani görevi yapan oğlu Haydar Cihaner ile hafta içi telefonla görüşme gerçekleştiremediğini söyledi. Anne Cihaner, "GSM şebekelerinin çekmemesinden dolayı tepelere çıkarak görüşme yapıyoruz. Kayınvalidem askerdeki torunu ile görüşmek istiyor ama görüşemiyor. Şebekenin çekmemesinden dolayı çok sıkıntı çekiyoruz. Askerdeki oğlum ile görüşebilmek için dolayı eve internet bağlattım ama o da zor oluyor her zaman ona ulaşamıyoruz. Hafta sonu çarşıya çıktığı zaman internet üzerinden görüşme yapıyoruz. Akrabalarımız dostlarımız ile telefon ile görüşemiyoruz. Hangi telefon olursa olsun çekmiyor. Hafta içi oğlum ile görüşemiyorum çok özlüyorum. Hafta sonunu dört gözle beklediklerini” ifade etti.

Bala merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Aşağı Hacı Bekir Mahallesi’nin tümü mobil telefon hizmetlerinden faydalanamazken vatandaşlar telefon görüşmesi için köy çevresindeki tepe ve çatılara çıkmak zorunda kalıyor. Mahallede GSM şebekelerinin iyi çekmemesi köy sakinlerini adeta çileden çıkarıyor. Sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyen vatandaşlar, köylerine bir şebeke alıcısı kurulmasını istiyor. Bölgede yaklaşık 100 konut bulunurken, vatandaşlar yetkililerden acil çözüm bekliyor.

ÖLÜM HABERİNİ VEREMİYORLAR



GSM operatörlerine defalarca müracaat etmelerine rağmen çözüm alamayan Aşağı Hacı Bekir Mahallesi muhtarı Cemal Bektaş, şöyle devam etti:

GSM şebekelerinin çekmemesinden dolayı sıkıntının en büyüğünü ben yaşıyorum. Gerek resmi dairelerden gerekse vatandaşlar bana ulaşmak istiyor. Sürekli olarak yüksek bir yerde durmam gerekiyor. Bunu da yapıyorum. Bu sorunun çözülmesi için köy sakinleri baskı yapıyor. Muhtar olarak bu soruna çözüm bulamamanın ezikliğini yaşıyorum. Psikolojik olarak etkileniyorum. GSM operatörlerine defalarca müracaat ettim. Somut bir cevap alamadım. Şu anda çok mağduruz.”

CUMA HUTBESİNİ ALAMIYORUM



Aşağı Hacı Bekir Cami imamı Gurbet Batıt, şebekelerin çekmemesinden dolayı konuşma ve internet paketlerinin azını kullanabildiğini, müftülükten internet üzerinden gönderilen Cuma Hutbesini tepelere çıkarak alabildiğini dile getirdi. Batıt, "Bala Müftülüğü’ne kayıtlıyım. İmamlar arasında WhatsApp grubumuz var. Şebeke çekmediği için müftülükten gelen önemli mesajları göremiyorum. Hutbelerin mesaj olarak atılacağı günde tepeye çıkarak alıyorum. Ailem Batman’da yaşıyor. Acil bir şey olsa ne onlar bana ulaşabiliyor ne de ben onlara ulaşabiliyorum. Görüşmek için Tepe’ye çıkmak istediğimizde de köpeklerden korkuyoruz. 10 GB internet paketim var. Sadece 500 MB kullanabiliyorum. Fatura geldiği zaman hemen ödüyoruz. Kullanamadıklarım boşuna gidiyor. Geçen ay 750 dakika konuşma paketimden 400 dakikası boşa gitti. Şebeke olmadığından dolayı konuşamıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

