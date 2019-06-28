HABER

Muhtar, dereden su almak isteyen vatandaşa saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 13:26 | Son Güncelleme

Adana’da bir muhtar, tarlasını sulamak için dere yatağından su almak isteyen vatandaşa küfredip saldırdı.

Muhtar, dereden su almak isteyen vatandaşa saldırdı

Adana’da bir muhtar, tarlasını sulamak için dere yatağından su almak isteyen vatandaşa küfredip saldırdı. Olay anı ise darp edilen kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, Savaş Özmen isimli vatandaş tarlasını sulamak için traktörüyle arazisine geldi. Muhtar Mustafa Kaltar, dere yatağından su almak isteyen Özmen’e izin vermeyince aralarında tartışma çıktı.
Suyu kullandırtmayacağını söyleyen muhtar da Özmen’e gözündeki mağduriyeti üzerinden küfürler etti, üzerine elindeki sopayla yürüdü. Muhtar Mustafa Kaltar, Özmen’e bir tas bile su vermeyeceğini söyleyerek, "Seni mermi manyağı yaparım” diyerek tehdit etti. Kaltar, daha sonra Özmen’e vurdu. Özmen, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Özmen, Kaltar’ın kamu malı olan dere yatağının kepçe getirip düzenleme yapıp şahsi olarak kullanmaya başladığını kimseye de kullandırtmadığını iddia etti.
Yaşanan olay sırasında oradaki 2 çocuk da yaşanan tartışmayı şaşkın bakışlarla izledi.
Savaş Özmen, elindeki görüntülerle birlikte önce karakola ardından Adana Adliyesi’ne giderek şikayette bulunup dilekçe verdi. Özmen, verdiği dilekçede Cumhurbaşkanına hakaretten yargıda dosyası bulunan Mustafa Kaltar’ın, muhtarlık makamını kullanarak Milli Emlak’a ait hazine arazilerini de yalan beyan ile sattığını, köy halkını kaosa sürüklediğini iddia etti.
Şambayadı Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaltar da bahsedilen suyun dere yatağının suyu olduğunu ancak dere yatağından kendi arazisine bir yol açarak suyu getirdiğini, Özmen’in de kendisine yakın olduğu için kendi oluşturduğu göletten suyu almak istediğini, bundan dolayı tartıştıklarını söyledi.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 5 helikopter ve 12 arazöz ile müdahale ediliyor. Yangın bölgesine Balıkesir ve Muğla’dan da helikopterlerin sevk edildiği öğrenildi.İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 5 helikopter ve 12 arazöz ile müdahale ediliyor. Yangın bölgesine Balıkesir ve Muğla’dan da helikopterlerin sevk edildiği öğrenildi.
Didim'de 34 kaçak göçmen yakalandıDidim'de 34 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.