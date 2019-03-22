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Muhtarı 14 seçmen belirleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 11:44 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Asmacık köyünde yaşayan 14 seçmen, tek muhtar adayını seçmek için sandık başına gidecek.İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Asmacık Köyünde yaşayan yaş ortalaması 65 olan 14 seçmen yaklaşan yerel seçimlerde muhtar seçecek.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Asmacık köyünde yaşayan 14 seçmen, tek muhtar adayını seçmek için sandık başına gidecek.
İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Asmacık Köyünde yaşayan yaş ortalaması 65 olan 14 seçmen yaklaşan yerel seçimlerde muhtar seçecek. 25 yıldır 4 dönem köyde muhtarlık yapan Ahmet Çoşar köyün tek muhtar adayı. Köyün nüfusunun azaldığından yakınan köy sakinleri köylerinin imam eksikliğinin giderilmesini ve köye destek verilerek gençlerinin geri dönüş yaptırılmasını istediler.
Köy Muhtarı Ahmet Çoşar ise yaptığı açıklamada, “Asmacık Köyünde 7 hane 14 nüfus var. 25 yıldır muhtarlık yapıyorum. Bu dönem de muhtarlığa adayım. Bu köy 500 yıllık tarihe sahip. Komşu köyümüz Alamascit’den önce kurulmuş. Ormancıların keçi yetiştirmeyi yasaklaması nedeni ile köyümüz dağıldı. Geçim kaynağımız hayvancılığa dayanıyor. Tarım arazimiz çok az. Zaten orman köyü olduğumuz için ormandan gelen domuzlar ekin aldırmıyor. Yaklaşık 10 yıl önce 160 nüfus 65 civarında seçmenimiz vardı. Şimdi 7 hane 14 seçmene düştü. Burada yaşayanlar 55 yaşından yukarı. Gençler yok. Nüfus az olduğu için imam yok. Ramazan ayı geliyor. Orucumuzu hep tutuyoruz. Onun için imam istiyoruz. Bir de köyümüze ufak bir işyeri kurulsa iyi olur. Gençlerden bu işyerinde çalışmak için geri gelen olabilir. Gençler zaten hep iş olmadığı için göç ettiler” dedi
Köy Muhtarı Ahmet Çoşar’ın oğlu Ferudun Çoşar ie köye dönmek istediğini belirterek, “Babam bu köyde 25 yıldır muhtar. Ben de Sandıklı’da kalıyorum. Devlet bize hibe şeklinde bir şeyler verirse biz de gençler olarak köye dönmek istiyoruz. Köyümüz güzel, havası güzel. Bu nedenle köyümüzden ayrılmak istemiyoruz” dedi.
Köy sakinlerinden Fatma Çoşar (70) da, “Köyün nüfusu çok azaldı. Köyde 15 kişi ancak var. Gençler işe girdi. Karısını alan işe gitti. 5 çocuğum ve 7 torunum var. Hepsi dışarıda" diye konuştu.

Muhtarı 14 seçmen belirleyecek

Muhtarı 14 seçmen belirleyecek

Muhtarı 14 seçmen belirleyecek

Muhtarı 14 seçmen belirleyecek

Muhtarı 14 seçmen belirleyecek

Muhtarı 14 seçmen belirleyecek

Muhtarı 14 seçmen belirleyecek

Muhtarı 14 seçmen belirleyecek

Muhtarı 14 seçmen belirleyecek

Muhtarı 14 seçmen belirleyecek

Muhtarı 14 seçmen belirleyecek

Muhtarı 14 seçmen belirleyecek

Muhtarı 14 seçmen belirleyecek

Muhtarı 14 seçmen belirleyecek

Muhtarı 14 seçmen belirleyecek
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