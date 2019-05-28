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Muhtarın minibüsüne okul önünde saldırı: 2 ölü, 2 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 01:24 | Son Güncelleme

ÖLDÜRÜLEN KORUCUNUN KARDEŞLERİ İZMİR'DE GÖZALTINDA Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde minibüse düzenlenen silahlı saldırıda, aynı zamanda güvenlik korucusu olan Meşebağları köyü muhtarı Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış'ın (57) öldüğü, eşi Emine Bıkmış ve 7 yaşındaki oğlu Ahmet Bıkmış'ın da yaralandığı saldırının İzmir'de aile içi kavgadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Muhtarın minibüsüne okul önünde saldırı: 2 ölü, 2 yaralı (3)

ÖLDÜRÜLEN KORUCUNUN KARDEŞLERİ İZMİR'DE GÖZALTINDA
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde minibüse düzenlenen silahlı saldırıda, aynı zamanda güvenlik korucusu olan Meşebağları köyü muhtarı Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış'ın (57) öldüğü, eşi Emine Bıkmış ve 7 yaşındaki oğlu Ahmet Bıkmış'ın da yaralandığı saldırının İzmir'de aile içi kavgadan kaynaklandığı ortaya çıktı.
EŞİNİN KARDEŞLERİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ, HASTANEDE ÖLDÜ
İzmir'in Güzelbahçe ilçesi 655 sokakta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Hayrettin İkilik'in tartıştığı eşi S.İ.'yi darp etmesi aile içinde huzursuzluğa neden oldu. İddiaya göre S.İ., durumu Diyarbakır'ın Hazro aynı zaman güvenlik korucusu olan ağabeyi Hasan Bıkmış'a eşinden şiddet gördüğünü anlattı. Bunun üzerine Hasan Bıkmış, kardeşleri M.B.(18) ile M.B.'yi (22), İzmir'e gönderdi. Kız kardeşlerinin evine gelen M.B.(18) ile M.B.(22), çıkan tartışmanın ardından enişteleri Hayrettin İkilik’i sopayla döverek hastanelik etti. Olayda ağır yaralanan Hayrettin İkilik, 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan İkilik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pide ustası olan 3 çocuk babası İkilik’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili İkilik’in eşi S.İ. ile eşinin kardeşlerini gözaltına alındı.
İZMİR’DEKİ CİNAYET DİYARBAKIR’A UZANDI
Hayrettin İkilik’in ölümünün ardından Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Meşebağı Köyü'nde oturan köy muhtarı ve güvenlik korucusu Hasan Bıkmış'ın kullandığı minibüs silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış (57) yaşamını yitirirken, eşi Emine ve oğlu Ahmet Bıkmış (7) yaralandı. Saldırı ile ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri olayın İzmir'de oturan aile yakınları ile ilgili olduğunu belirledi. Silahlı saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmada İzmir'de darp edildikten sonra yaşamını yitiren Hayrettin İkilik'in, Hazro ilçesinde oturdukları belirlenen kardeşleri S.İ ve K.İ. ile S.İ.'nin iki oğlunun şüpheli olarak arandığı öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

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