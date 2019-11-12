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Muhtarlık maaşını mahallesine hizmet için harcıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 13:02 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seçim öncesi "muhtarlık maaşını hizmet için harcayacağı" vaadinde bulunan Turan Özmen, aldığı 10 taş fırın ve 61 piknik masasını, mahallesinin farklı noktalarına yerleştirdi - Tepeköy Mahallesi Muhtarı Özmen: - "Sözümü tutuyorum. Birkaç yılda alacağım muhtarlık maaşımdan daha fazlasını şimdiden mahalleme hizmete harcadım. Daha da harcayacağım"

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 31 Mart'ta muhtar seçilen Turan Özmen, seçim vaadi doğrultusunda, biriktirdiği maaşıyla 10 taş fırın ve 61 piknik masası alıp mahallelinin hizmetine sundu.

Tepeköy Mahallesi Muhtarı Turan Özmen, 31 Mart seçimleri öncesinde, "seçilmesi halinde muhtarlık maaşını mahalleye hizmet etmek için kullanacağı" vaadinde bulundu. Özmen, 2 bin 500 seçmenin bulunduğu mahallede 336 oy alarak muhtar oldu.

Muhtarlık maaşını biriktiren Özmen, mahallesine aldığı 10 taş fırın ve 61 ormancı piknik masasını farklı noktalara yerleştirerek vatandaşların hizmetine sundu.

Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim vaadini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Fırın ve masaları, mahallemizde eşit mesafelere, herkesin eşit yararlanabileceği şekilde yerleştirdik." dedi.

İnsanlara hizmet etmeyi sevdiğini anlatan Özmen, Türkiye Taşkömürü Kurumunda 17 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu ve emekli maaşının kendisine yettiğini dile getirdi.

Muhtarlık maaşına ihtiyacının bulunmadığını kaydeden Özmen, "Sözümü tutuyorum. Birkaç yılda alacağım muhtarlık maaşımdan daha fazlasını şimdiden mahalleme hizmete harcadım. Daha da harcayacağım. Yapacağımız çok hizmet var." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Alaplı seçim kampanyası Tepeköy Zonguldak

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