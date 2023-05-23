Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için geri sayım devam ediyor. 14 Mayıs'ta sandığa giden seçmenler 28 Mayıs'ta da aynı sandıkta oy kullanacaklar. Genel seçim için heyecanlı bekleyiş sürerken muhtarlık seçimleri de yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda Muhtarlık seçimleri ne zaman yapılacak? Köy ve mahalle muhtarı seçimi bu yıl olacak mı? gibi soryların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

En son gerçekleşen yerel seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştı. Ülkemizde gelecek yerel seçimlerin 2024 yılında yapılması planlanıyor.

Yerel seçimlerde belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirleniyor.

MUHTARLIK SEÇİMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Türkiye'de yasalara göre beş yılda bir seçim yapılmaktadır.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TUR NE ZAMAN?

Seçimlerde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı için, seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak.



