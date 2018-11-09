KADIN

Muhtemelen bilmediğiniz ev yapımı doğal reçeteler! Paranız cebinizde kalacak

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BAKIM HABERLERİ  | 09.11.2018 14:55 | Son Güncelleme

Her kadın güzel ve çekici olmak ister. Neyse ki, canlı bir görünüme kavuşmak için pahalı güzellik ürünlerinde para harcamaya gerek yok. En iyi sonuçları almanıza yardımcı olacak bazı etkili ev ilaçlarını bir araya getirdik.

Muhtemelen bilmediğiniz ev yapımı doğal reçeteler! Paranız cebinizde kalacak

TUZLU SU

1

Tuzlu su çözeltisi şişmeyi azaltmaya ve yüzünüze yeni bir görünüm kazandırmaya yardımcı olur. Tuzun suyun içinde çözün. Havluyu solüsyona batırın ve 10 dakika boyunca yüzünüze uygulayın.

ZEYTİNYAĞLI MASAJ

2

Yüzünüze zeytinyağı ile masaj yapmak cildinizin temiz, yumuşak, pürüzsüz ve mat olmasını sağlar. İlk önce yüzünüze buhar banyosu uygulayarak 7 dakika boyunca masaj yapın. En iyi sonuçları elde etmek için, her 4-5 günde bir prosedürü tekrarlayın.

SİVİLCEYE KARŞI BAL

3

Sivilceye biraz bal sürün ve 15 dakika bekletin. Daha sonra ılık su ile yıkayınız. Bu yöntem sivilcein boyunu küçültecek daha az dikkat çekmenizi sağlayacaktır.

YÜZDEKİ İLTİHAP İÇİN GÖZ DAMLASI

4

Bu sinir bozucu sivilcelerden kurtulmanın bir başka yolu da göz damlası kullanmaktır. Kızarıklığı azaltan göz damlasını pamuğa damlatın. 3-5 dakika buzdolabına koyun. Ardından, pamuklu bezi iltihaplı bölgeye doğru hafifçe bastırın ve sivilce hemen hemen farkedilmez hale gelecektir.

EV YAPIMI MAKYAJ TEMİZLEYİCİ

5

Bir cam kavanozda 3: 1 oranında temiz suyla zeytinyağını karıştırın ve iyice çalkalayın, böylece malzemeler düzgün bir şekilde birleşir. Bu kadar!

KARBONAT TÜYLERDEN KURTULMANIZI SAĞLAR

6

Küçük bir kapta, 1 tatlı kaşığı karnonat, 1 tatlı kaşığı yulaf ezmesi ve 1 çorba kaşığı su karıştırın. alın bir macun elde edene kadar iyice karıştırın. Karışımı cilde sürün ve 5 dakika bekletin. Daha sonra sıcak su ile durulayın.

GÖZ TORBALARINDAN KURTULMAK İÇİN

7

Bir bardak sıcak suya karbonat ekleyin ve iyice karıştırın. Bu karışıma pamuklu bir ped batırın ve ardından gözünüzün altındaki bölgeye uygulayın. Yaklaşık 10-15 dakika bekleyin, ardından kalıntıları yıkayın ve nemlendirici bir krem kullanın. Bu prosedürü her gün tekrarlayın. Yakında sonuçları fark edeceksiniz!

SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN MUZ MASKESİ

8

1 muz, 1 yumurta, 1 çorba kaşığı bal ve 1/2 bardak koyu birayı karıştırın. Bu maskeyi haftada bir kez kullanın ve şaşırtıcı sonuçları çok hızlı bir şekilde göreceksiniz.

KİRPİKLERİN UZAMASI İÇİN

9

1/2 çay kaşığı hindistancevizi yağını 2 ila 4 damla lavanta esansiyel yağı ile birleştirin. Pamuklu pedi karışıma batırın kökten uca doğru silerek kirpiklere uygulayın. Bu ilacı haftada en az üç kez uygulayın ve kirpikleriniz zamanla daha kalın ve parlak hale gelecektir.


PARTNERTüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!Tüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!
Güçlü kaşların yeni sırrı: Kaş peeling'i! İşte izleyeceğiniz yolGüçlü kaşların yeni sırrı: Kaş peeling'i! İşte izleyeceğiniz yol
Beyaz saçları saklamanın basit yolları! Hem de para harcamadan Beyaz saçları saklamanın basit yolları! Hem de para harcamadan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cilt bakımı doğal ipuçları cilt bakımı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber

Yasak Elma'da Alihan Taşdemir ölüyor mu? Onur Tuna ayrılıyor mu? Yasak Elma 22. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan Taşdemir ölüyor mu? Onur Tuna ayrılıyor mu? Yasak Elma 22. yeni bölüm fragmanı izle!

Hamileliğin 'rötuşsuz' hali! Saatler içinde onbinlerce beğeni aldı

Hamileliğin 'rötuşsuz' hali! Saatler içinde onbinlerce beğeni aldı

Alışveriş Çılgınlığına Hazır Olun 11.11 Geliyor !

Alışveriş Çılgınlığına Hazır Olun 11.11 Geliyor !

Kadınsal birçok hastalığın ana sebebi! Vücuda girdikten sonra kolay kolay atılamıyor

Kadınsal birçok hastalığın ana sebebi! Vücuda girdikten sonra kolay kolay atılamıyor

İlginizi Çekebilir

Beyaz saçları saklamanın basit yolları! Hem de para harcamadan

Beyaz saçları saklamanın basit yolları! Hem de para harcamadan

Sizi yaşayan bir Rapunzel'e dönüştürecek saç maskeleri

Sizi yaşayan bir Rapunzel'e dönüştürecek saç maskeleri

Saçlarınızı 21 günde uzatan mucize besinler

Saçlarınızı 21 günde uzatan mucize besinler

Hem saçınız güzelleşecek hem de paradan tasarruf edeceksiniz

Hem saçınız güzelleşecek hem de paradan tasarruf edeceksiniz

Kalın kaşlar ve yoğun kirpikler için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var

Kalın kaşlar ve yoğun kirpikler için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bizi daha kötü gösteren 10 güzellik efsanesi

Bizi daha kötü gösteren 10 güzellik efsanesi

Saçlarınızı doğru zamanda yıkadığınıza emin misiniz?

Saçlarınızı doğru zamanda yıkadığınıza emin misiniz?

Dudak çatlaması neden olur? Sağlıklı dudaklara bitkisel yollar ile sahip olun!

Dudak çatlaması neden olur? Sağlıklı dudaklara bitkisel yollar ile sahip olun!

Hem bütçe dostu hem ev yapımı: İki kolay dudak peelingi

Hem bütçe dostu hem ev yapımı: İki kolay dudak peelingi

Güzellik endüstrisini ele geçiren yeni kaş trendi 'aslan yelesi''

Güzellik endüstrisini ele geçiren yeni kaş trendi 'aslan yelesi''

Kaşlarınız güzelliğinizi gölgede mi bırakıyor?

Kaşlarınız güzelliğinizi gölgede mi bırakıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.