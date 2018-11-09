Muhtemelen bilmediğiniz ev yapımı doğal reçeteler! Paranız cebinizde kalacak

Bir cam kavanozda 3: 1 oranında temiz suyla zeytinyağını karıştırın ve iyice çalkalayın, böylece malzemeler düzgün bir şekilde birleşir. Bu kadar!

Bu sinir bozucu sivilcelerden kurtulmanın bir başka yolu da göz damlası kullanmaktır. Kızarıklığı azaltan göz damlasını pamuğa damlatın. 3-5 dakika buzdolabına koyun. Ardından, pamuklu bezi iltihaplı bölgeye doğru hafifçe bastırın ve sivilce hemen hemen farkedilmez hale gelecektir.

Sivilceye biraz bal sürün ve 15 dakika bekletin. Daha sonra ılık su ile yıkayınız. Bu yöntem sivilcein boyunu küçültecek daha az dikkat çekmenizi sağlayacaktır.

Yüzünüze zeytinyağı ile masaj yapmak cildinizin temiz, yumuşak, pürüzsüz ve mat olmasını sağlar. İlk önce yüzünüze buhar banyosu uygulayarak 7 dakika boyunca masaj yapın. En iyi sonuçları elde etmek için, her 4-5 günde bir prosedürü tekrarlayın.

Tuzlu su çözeltisi şişmeyi azaltmaya ve yüzünüze yeni bir görünüm kazandırmaya yardımcı olur. Tuzun suyun içinde çözün. Havluyu solüsyona batırın ve 10 dakika boyunca yüzünüze uygulayın.

KARBONAT TÜYLERDEN KURTULMANIZI SAĞLAR

Küçük bir kapta, 1 tatlı kaşığı karnonat, 1 tatlı kaşığı yulaf ezmesi ve 1 çorba kaşığı su karıştırın. alın bir macun elde edene kadar iyice karıştırın. Karışımı cilde sürün ve 5 dakika bekletin. Daha sonra sıcak su ile durulayın.

GÖZ TORBALARINDAN KURTULMAK İÇİN

Bir bardak sıcak suya karbonat ekleyin ve iyice karıştırın. Bu karışıma pamuklu bir ped batırın ve ardından gözünüzün altındaki bölgeye uygulayın. Yaklaşık 10-15 dakika bekleyin, ardından kalıntıları yıkayın ve nemlendirici bir krem kullanın. Bu prosedürü her gün tekrarlayın. Yakında sonuçları fark edeceksiniz!

SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN MUZ MASKESİ

1 muz, 1 yumurta, 1 çorba kaşığı bal ve 1/2 bardak koyu birayı karıştırın. Bu maskeyi haftada bir kez kullanın ve şaşırtıcı sonuçları çok hızlı bir şekilde göreceksiniz.

KİRPİKLERİN UZAMASI İÇİN

1/2 çay kaşığı hindistancevizi yağını 2 ila 4 damla lavanta esansiyel yağı ile birleştirin. Pamuklu pedi karışıma batırın kökten uca doğru silerek kirpiklere uygulayın. Bu ilacı haftada en az üç kez uygulayın ve kirpikleriniz zamanla daha kalın ve parlak hale gelecektir.



