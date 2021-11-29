HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Muhteşem Cuma" için Van'a geldiler! İranlı turistler 3 gün sonra dönüyor

"Muhteşem Cuma" için Van'a geldiler! İranlı turistler 3 gün sonra dönüyor

29.11.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Muhteşem Cuma" için Van'a gelen İranlı turistler, ülkelerine dönüş yapmaya başladı.

"Muhteşem Cuma" için Van'a geldiler! İranlı turistler 3 gün sonra dönüyor

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 1 yıl sonra yeniden açıldı. İran'da artan vakalar nedeniyle kısmi geçişlerin mümkün olduğu sınır kapısı, 9 Ekim'den itibaren ise tamamen açıldı. İranlı turistler, tatil rotalarını yeniden Van'a çevirirken, 4 gün önce de 'Muhteşem Cuma' yoğunluğu yaşandı. Dünyaca ünlü markaların yaptığı indirimden faydalanmak isteyen İranlılar, Kapıköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk ve izdihama neden oldu.

Akın akın Edirne'ye geliyorlar! Bulgar turistler, kişi başı 500 Euro harcıyorAkın akın Edirne'ye geliyorlar! Bulgar turistler, kişi başı 500 Euro harcıyor

Kentte 3 gün kalan ve bol bol alışveriş yapan İranlılar, tekrar ülkelerine dönmeye başladı. Dönüşte de Kapıköy Gümrük Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturan İranlılar mutlu döndüklerini ve bol bol alışveriş yaptıklarını söyledi.

9a3b3449e3fabc91c6fb9e5f5dc3a3bb

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hiç beklemediğimiz bir anda geldi""Hiç beklemediğimiz bir anda geldi"
Adeta sağlık deposu ama… Bu kurallara dikkat!Adeta sağlık deposu ama… Bu kurallara dikkat!
Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacakKorkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak
Anahtar Kelimeler:
İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Uçağın iniş takımlarında ABD'ye geldi

Uçağın iniş takımlarında ABD'ye geldi

Arınç'tan "Erdoğan'a muhalefet" açıklaması: Beni zorlamasınlar

Arınç'tan "Erdoğan'a muhalefet" açıklaması: Beni zorlamasınlar

Her sözü olay! Tercihini değiştirmiş

Her sözü olay! Tercihini değiştirmiş

Omicron'un tespit edildiği Güney Afrika'dan dünyaya çağrı

Omicron'un tespit edildiği Güney Afrika'dan dünyaya çağrı

Bir daha Avrupa'yı, Amerika'yı böyle yakalayamayız

Bir daha Avrupa'yı, Amerika'yı böyle yakalayamayız

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Müslüme'nin anneannesi konuştu: İddialar asılsız

Müslüme'nin anneannesi konuştu: İddialar asılsız

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

AK Partili Öztürk: Döviz 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik

AK Partili Öztürk: Döviz 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.