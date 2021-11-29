"Muhteşem Cuma" için Van'a geldiler! İranlı turistler 3 gün sonra dönüyor

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 1 yıl sonra yeniden açıldı. İran'da artan vakalar nedeniyle kısmi geçişlerin mümkün olduğu sınır kapısı, 9 Ekim'den itibaren ise tamamen açıldı. İranlı turistler, tatil rotalarını yeniden Van'a çevirirken, 4 gün önce de 'Muhteşem Cuma' yoğunluğu yaşandı. Dünyaca ünlü markaların yaptığı indirimden faydalanmak isteyen İranlılar, Kapıköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk ve izdihama neden oldu.

Kentte 3 gün kalan ve bol bol alışveriş yapan İranlılar, tekrar ülkelerine dönmeye başladı. Dönüşte de Kapıköy Gümrük Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturan İranlılar mutlu döndüklerini ve bol bol alışveriş yaptıklarını söyledi.

(DHA)

