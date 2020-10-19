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Muhteşem sonuç veriyor! Yatağa karbonat dökün ve bekleyin...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Doğal yöntemlerle kimyasal kullanmadan yapılan temizlik her zaman ilk tercihimiz. Doğal temizlik deyince ilk akla gelen malzeme ise karbonat. Evin birçok yerinde hijyen sağlayan karbonatı bu sefer yatak temizliğinde kullanacağız. Ama nasıl?

Muhteşem sonuç veriyor! Yatağa karbonat dökün ve bekleyin...

En büyük keyif yaptığımız yerlerden biri olan yatakların temizliği tahmin ettiğimizden daha zordur. Yatakta biriken toz ve ölü deriler, bakteri oluşumuna neden olabilir. Lekelerle birlikte yataktan kötü koku da gelebilir. Peki yataktaki sarı lekeler ve ölü derileri nasıl temizleyeceğiz? Elbette karbonatla...

KARBONATLA YATAK TEMİZLEME

Karbonat dezenfekte edici özelliğe sahiptir. Bunun yanı sıra beyazlatıcı etkisi vardır, koku giderir ve yatağı ilk günkü gibi hijyenik hale getirmeye yardımcı olur. Temizliğe başlarken ilk yapmanız gereken şey yatağın çarşaf ve örtülerini kaldırın. Ardından elek yardımıyla yatağın her bir yerine karbonat dökün. Karbonatla yatağın tüm yüzeyini kaplayın.

Yatağı bu şekilde 8 saat kadar bekletin. Sekiz saat sonra süpürge yardımıyla karbonatı çekin. Eğer lekeleriniz fazla ise karbonatın yatakta bekleme süresini uzatabilirsiniz.


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