Mühüre rağmen ağır hasarlı binalarına döndüler

MÜHÜRLÜ BİNALARA GİRDİLER Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde karşılıklı bulunan 2 bina depremde ağır alınca boşaltıldı. 5'er katlı binadakiler otellere ve yakınlarının yanlarına yerleştirildi. Depremin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen hasarlı binaların yıkımı gerçekleşmedi. Toplam 22 dairenin bulunduğu binalarda ise hasarlar gözle görülür derece. Özellikle bodrumdaki kolon ve kirişlerde derin çatlak ve hasarlar dikkat çekti. Depremin ardından otellere ya da yakınlarının yanına taşınan vatandaşlar ise yaklaşık bir ay sonra hasarlı evlerine geri dönmek zorunda kaldı. Kapılarda mühür bulunmasına rağmen evlerde kalmaya devam eden 18 aile endişeli olduklarını ifade ediyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından hiç kimsenin gelmediğinden şikayetçi olan vatandaşlar korkuyla yaşadıklarını ifade ediyor.

"KORKUYLA YAŞIYORUZ"

Boşaltılan apartmanlardan Boğaziçi bloklarında oturan Sevim Öztürk korkuyla yaşadıklarını belirterek, "Çocuklarım eve bile gelmiyor. 'Korkuyla yaşıyoruz anne' diyorlar. Deprem sonrasında bizi otele yerleştirdiler. Bir ay kaldık. Sonrasında bize 'başınızın çaresine' bakın dediler. Kiraya git diyorlar. Kiraya nasıl gideceğim ben? Elazığ'da deprem olunca çok korktuk. Acaba burada da mı olacak dedik. Uyku uyuyamıyorum. Kızlarım 'anne sen en alt katta oturuyorsun hep üstüne gelecek kaçamazsın buradan çık' diyorlar ama çıkamam bir buçuk, iki milyar kira veremem" dedi.

"4-5 AY OLDU HİÇ KİMSE GELİP KAPIMIZI ÇALMADI"

Yine aynı apartmanda oturan Fati Özay ise "Bizimle de ilgilenilsin istiyorum. 4-5 ay oldu hiç kimse gelip kapımızı çalmadı. Biz de oy kullandık, biz de belediye başkanı seçtik. Hiç kimseyi göremiyoruz ama. Elazığ'da deprem olduğundan beri ben uyku uyumuyorum. Bu korkuyla yaşıyoruz. Biz burada ölürsek ne olacak. Bir kağıt geldi 'boşaltın' dediler. Bir şey de yapmadılar. Gelen de olmadı. Tahlil yapmak için 12 bin lira istediler. 15 gün beklediler bizi ikna etmek için. 9 bin liraya anlaştık" diye konuştu.