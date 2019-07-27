HABER

Mühye Vadi Konutları sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 16:45 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Mühye Mahallesi “Kentsel Gelişim ve Dönüşüm” projesi kapsamında yapılan Mühye Vadi Konutları için kura çekimi düzenlendi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Mühye Mahallesi “Kentsel Gelişim ve Dönüşüm” projesi kapsamında yapılan Mühye Vadi Konutları için kura çekimi düzenlendi. Düzenlenen kura çekimiyle hak sahiplerinin alacağı daireler belirlendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Mühye Mahallesinde “Kentsel Gelişim ve Dönüşüm” projesi kapsamında yapımı gerçekleştirilen konutlarda hak sahibi olanların daireleri çekilişle belirlendi. Ankara 15. Noterliği denetimde gerçekleştirilen kura çekiminde 482 konut hak sahipleri ile eşleştirildi.
TOKİ Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk, hak sahipleri kadar heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Genel Müdürlük zamanından başlayan ve Bakanlığı ile devam eden bu projeye vermiş olduğu destek, önem sizleri bugün buraya toplamamıza vesile olmuştur” dedi. Baştürk, hak sahibi olanları tekrar tebrik ederek, kura çekiminin hayırlı olmasını diledi.
Kura çekiminin ardından mutluluklarını ifade eden hak sahipleri de, bu proje için Bakan Kurum’a ve TOKİ Başkanlığına teşekkür ettiklerini belirtti.

Yer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlarYer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlar
Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşmasıTürkiye’nin en büyük Vosvos buluşması
Sivas'ta yetiştirilen kurbanlıklar İstanbul'a götürülüyorSivas'ta yetiştirilen kurbanlıklar İstanbul'a götürülüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP lideri Bahçeli'den güvenli bölge açıklaması

Bahçeli'den güvenli bölge açıklaması

Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü yandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Bir anda alev aldı

Emirhan'ın feci ölümü

Emirhan'ın feci ölümü

Silahlı kavgada baba ve 3 oğlu vuruldu

Silahlı kavgada baba ve 3 oğlu vuruldu

İstanbul'daki hırsızın kamera görüntüleri şoke etti

Gören inanamadı! Örümcek adam gibi

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.