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Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 11:10 | Son Güncelleme

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin (MGSM) kundaklanmasından sonra yaptığı basın açıklamasında eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesi hakkında açılan davaya mazeretsiz katılmayan Müjdat Gezen hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

İstanbul 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına müşteki Burhan Kuzu'nun avukatı Cüneyd Gülcan katıldı. Müjdat Gezen'in duruşmaya katılmadığı, avukatının da mazeret bildirmeden duruşmaya gelmediği tutanaklara geçti.

Burhan Kuzu'nun Avukatı Cüneyd Gülcan, "Davaya katılmak istiyoruz. Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Sanık 4. celse olmasına rağmen gelmemiştir. hakkında zorla getirme emri çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

Son iki celsedir de mazeretsiz duruşmalara katılmayan, bu celse herhangi bir mazeret de bildirmeden duruşmaya gelmeyen Müjdat Gezen'in bir sonraki celse zorla getirilmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Müjdat Gezen'in, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasından sonra yaptığı açıklamada eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği belirtiliyor. Burhan Kuzu'nun suç duyurusu üzerine hazırlanan iddianamede, Gezen'in, okulun kundaklanmasından sonra okulda yaptığı basın açıklamasında şikayetçiye hakaret ettiği belirtiliyor. İddianamede Gezen'in, "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
müjdat gezen Burhan Kuzu

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